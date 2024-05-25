- Kültür-Sanat

Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye’de sahneye taşınıyor: Oyuncular belli oldu!

Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayatını anlatan tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez sahneye konuluyor.

Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye’de sahneye taşınıyor: Oyuncular belli oldu! mask

Büyük ilgi gören ve prodüksiyonu ile dikkat çeken bu oyun, izleyicilere Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatacak. Gösteri, 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

Başrolünde Özgür Daniel Foster'ın Chaplin'i canlandıracağı oyunda, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi tanınmış isimler de rol alacak. Biletler Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

YAŞAM ÖYKÜSÜ İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Chaplin'in Londra'nın yoksul mahallelerinden başlayıp genç yaşta sahnelere adım atarak Hollywood'un zirvesine ulaşan, özel hayatındaki iniş çıkışları ve politik görüşleriyle dikkat çeken yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunu ile Türkiye'deki izleyicilerle buluşacak.

Bu prodüksiyon, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı ve Şarlo karakterinin yaratıcısı Charlie Chaplin'in zengin yaşamını sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kaynak: sözcü

# türkiye, genç, büyük, dikkat

25 May 2024 - 18:37 - Kültür-Sanat

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