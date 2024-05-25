Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye’de sahneye taşınıyor: Oyuncular belli oldu!

Büyük ilgi gören ve prodüksiyonu ile dikkat çeken bu oyun, izleyicilere Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatacak. Gösteri, 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.
Başrolünde Özgür Daniel Foster'ın Chaplin'i canlandıracağı oyunda, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi tanınmış isimler de rol alacak. Biletler Biletinial üzerinden satışa sunuldu.
YAŞAM ÖYKÜSÜ İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
Chaplin'in Londra'nın yoksul mahallelerinden başlayıp genç yaşta sahnelere adım atarak Hollywood'un zirvesine ulaşan, özel hayatındaki iniş çıkışları ve politik görüşleriyle dikkat çeken yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunu ile Türkiye'deki izleyicilerle buluşacak.
Bu prodüksiyon, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı ve Şarlo karakterinin yaratıcısı Charlie Chaplin'in zengin yaşamını sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.