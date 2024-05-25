Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Evde oluşan zararı açıkladı!

Tuba Tuncer, evdeki zararın tahmini olarak 200-250 bin lira olduğunu söyledi. Evin teslim edildiği haliyle bulunamadığını ifade eden Tuncer, akıllı ev sistemi ve beyaz eşyaların ciddi hasar gördüğünü dile getirdi.
Buzdolabının raflarının paslandığını, bulaşık makinesi ve fırının kokusundan açılmadığını belirtti. Ayrıca mutfak mermerinin kırık ve çökmüş olduğunu, gardırop kapaklarının düştüğünü, prizlerin yerinde olmadığını, kalorifer peteklerinin hasar gördüğünü ve kapıların darbe aldığını ekledi.
KİRASI ÖDENMEMİŞ
Zararın giderilmesi için dava açmayı düşündüğünü ancak bilirkişi ve avukat masraflarının toplamda 80 bin lirayı bulacağını ifade eden Tuncer, mevcut icra takip dosyasının bulunduğunu ve 18 ay boyunca ödenmemiş kiraları tahsil edemediğini söyledi. Bu nedenle dava açmanın maliyetini karşılayamayacağını belirtti.
Tahliye sürecinin de uzun sürdüğünü belirten Tuncer, yasaların ev sahiplerini yeterince korumadığını vurguladı. İlk tebligatın Pucca tarafından alınmadığını ve ikametgah adresinin değiştirilmesiyle sürecin uzatıldığını belirtti. Tuncer, 4 Temmuz'da tahliye davasının görüleceğini ancak sürecin istinaf aşamasına kadar uzayabileceğini ifade etti.
Tuba Tuncer, benzer sorunları Tuba Ünsal'ın da yaşadığını belirtti ve Pucca'nın bu durumu bir yaşam tarzı haline getirdiği için ifşa ettiğini söyledi. Yasaların kiracıları koruduğu kadar ev sahiplerini korumadığını belirten Tuncer, yaşadığı süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.