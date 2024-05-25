TBMM eski Başkan Vekili, CHP eski Milletvekili Haydar Akar’ın annesi Emine Akar, vefat etti. 4 çocuk annesi Emine Akar Kartepe’nin Şirinsulhiye köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Haydar Akar ve acılı ailesine taziye dileklerini iletti.
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Hürriyet Haydar Akar’ı acı gününde yalnız bırakmadı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet annesi vefat eden TBMM eski Başkan Vekili, CHP eski Milletvekili Haydar Akar’ı acı gününde yalnız bırakmayarak taziye ziyareti gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.