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Erbakan sokak hayvanları için projesini açıkladı: 'Evcil Kent'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediyesi'nde sokak hayvanlarının iyi şartlarda barındırılması ve halkın can güvenliğinin korunması için 'Evcil Kent' projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Erbakan sokak hayvanları için projesini açıkladı: 'Evcil Kent' mask

Fatih Erbakan, idaresi partisinde olan Yozgat, Kadışehri ve Araplı belediyelerini ziyaret etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bir araya gelen Erbakan, Arslan'ın tecrübeli bir başkan olduğunu belirterek, "Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan, Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen, tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

'HİZMETLERİN DEVAMI GELECEK'

Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin iki boyutunun olduğunu anlatarak, "Bir tanesi işin ehline verilmesi; adamcılığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması. Diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti, başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir" diye konuştu.

"EVCİL KENT"

Arslan'ın projelerinden de bahseden Erbakan, "Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı, en iyi şartlarda yaşatılacağı 'Evcil Kent' projesini hayata geçiriyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

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25 May 2024 - 19:38 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Emekli - Sokak hayvanlarına destek veriyo gerekçe oy toplamak.refah partısı de fos çıktı.butun dert oy cıkartmak.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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