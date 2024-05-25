Süper Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu. VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesiyle Pendikspor ligden düştü.
Karagümrük bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü de 40 puana sahip. 37 puanı bulunan Pendikspor yarın oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanıp 40 puana ulaşsa dahi üçlü averajda Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün gerisinde kaldığı için ligden düşmesi son maçı öncesinde kesinleşti.
Daha önce Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.