- Yaşam

ATM'lere yeni güncelleme: Bunu yapan kartından olacak

Merkez Bankası’nın kararı ile ATM’lerle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karara imza atıldı.

ATM'lere yeni güncelleme: Bunu yapan kartından olacak mask

ATM’lerle ilgili değişikliğe gidildi. Artık bunu yapanın kartını ATM alacak.  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  yeni bir işlem menüsü getirdi. Bu menü mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulacak.

ATM’LERE YENİ GÜNCELLEME

Yeni uygulama ile FAST entegrasyonunu da içeren talep ödeme katmanı hizmetleri devreye sokuldu. Yeni menü artık IBAN ile EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olacak. Yenilik alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi veriyor .Dolayısıyla birine anında ödemeği isteği gönderilebilecek. Böylece finansal işlemlere havale işlemleri çok daha hızlı olacak. Bu yenilikle Merkez Bankası , ödeme sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Talep ödeme katmanı hizmetleri sadece bireysel ödemelerle sınırlı olmayacak. Sistemin elektronik ticaret ödemelerinden elektronik sipariş ödemelerine, kurumsal fatura ödemelerine kadar birçok alanda kullanılmasının planlandığı belirtildi.

KARTI ANINDA YUTACAK

ATM kartı “şifrenin üç kez yanlış girilmesi, kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi, kartın son kullanma tarihinin geçmesi, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi.” gibi nedenlerden dolayı yutabilir. Eğer ATM kartı yuttuysa müşteri hizmetlerini aramak gerekiyor. Daha sonra kart iptal ediliyor. 1- 2 hafta içinde de yeni kart adresinize geliyor.

Kaynak: yeniçağ

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25 May 2024 - 22:43 - Yaşam

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