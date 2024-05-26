B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasını sağlayan, bağışıklık sistemini güçlendiren B12 vitamini vücutta fazla depolanamıyor. Dolayısıyla günlük alınması gereken vitaminler arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sağlığımızın güvencesi olarak nitelendirdiği B12 vitamininin önemini ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

GELİŞİGÜZEL İLAÇ KULLANMAYIN

B12 eksikliği basit bir kan tahliliyle anlaşılabilir. Miktarının yapılan testlerde 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması gerekir. 200 pg/mL altındaki B12 vitamini düşük kabul edilmektedir. Tedavisi hap veya enjeksiyon (kas içi) şeklindedir. B12 vitamini ilaçları gereksiz yere kullanılan, kullanımı suiistimal edilen ilaçlardandır. “Beyni güçlendiriyor”, “bunamaya iyi geliyor”, “felçleri önlüyor” denilerek gereksiz yere kullanılmamalıdır. Bu durum sakıncalıdır. B12 ilaçları doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

EKSİKLİĞİ YORGUNLUĞA DA NEDEN OLABİLİR KALP ÇARPINTISINA DA…

B12 eksikliğinde ortaya çıkan en önemli sorunlar anemi (kansızlık), glossit (dil yangısı), yorgunluk, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, entelektüel kapasitede azalma, uykusuzluk, baş dönmesi, el ve ayaklarda uyuşma-karıncalanma, iştahsızlık, demans (bunama), koroner kalp hastalığı belirtileri (göğüs ağrısı, nefes darlığı), insülin direnci, obezite, saç dökülmesi ve ciltte soluk sarı renk gibi belirtilerle kendini gösterir.

BU GIDALARI BESLENMENİZE DAHİL EDİN

B12 içeren besinlerin düzenli tüketilmesi eksikliğin gelişimini önlemenin en önemli adımıdır. Bu vitamini doğal yoldan almak en doğrusudur. B12 vitamini içeren besinler sadece hayvansal gıdalardır. Karaciğer, böbrek gibi sakatatlar, balık, tavuk, kırmızı et, yumurta, süt, yoğurt ve peynir en zengin B12 kaynaklarıdır.

KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

İLERİ yaşlarda B12 vitaminin vücut tarafından emilmesi zorlaştığı için B12 vitamini eksikliği 65 yaş üstünde sık görülmektedir. Hayvansal ürünlerde olup, bitkisel ürünlerde bulunmayan neredeyse tek besin unsuru B12 vitaminidir. Hiç hayvansal ürün tüketmeyen veganlarda (katı vejetaryen) eksikliği sıktır. Vejetaryenlerde süt, yoğurt, yumurta tükettikleri için B12 eksikliği görülmez. Bunların dışında genel olarak günümüz beslenme tarzı da B12 vitamini yönünden zayıf besinlerden oluşur. Kanser-ülser gibi mide hastalıkları ve ilaçları bu vitaminin emilimini engelleyerek B12 eksikliğine neden olur. Yine şeker hastalığı tedavisinde ve insülin direnci olan obezlerde kullanılan metformin gibi ilaçlar da B12 vitamini eksikliğine yol açar. Alkol tüketimi de B12 eksikliği nedenleri arasındadır.

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Tarım ilaçlarının aşırı kullanılması, toprakların yoğun olarak yapay gübrelere maruz bırakılması, toprakların dinlendirilmemesi gibi modern tarım uygulamaları topraklarda yaşayan ve B12 vitamini sentez eden birçok bakteri türünün ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açmıştır. Modern tarım uygulamaları dışında içine pek çok katkı maddesi eklenmiş, ambalajlı gıdalarda birçok vitamin ve mineralin yanı sıra B12 vitamini son derece azdır. Doğal, işlenmemiş ve bütün bitkisel besinler en değerli vitamin kaynaklarıdır.

Kaynak: SÖZCÜ