Hisarcıklıoğlu’ndan Kocaeli Bilişim Fuarı’na tam not  

STANT ZİYARETLERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirlikleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı’nı ziyaret etti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ve Oda organlarıyla birlikte fuarı gezen Hisarcıklıoğlu’na İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve TOBB üst yönetimi eşlik etti.
HEDEF: BİLİŞİM ŞEHRİ KOCAELİ
Kocaeli Fuarcılık AŞ. ve Bilişim Fuarı ile ilgili kapsamlı bilgiler sunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Büyükşehir Belediyemiz ve Odalarımız ile birlikte kurduğumuz Kocaeli Fuarcılık A.Ş.’nin ilk meyvesi Bilişim Fuarı, yoğun katılımla kapılarını açtı. Özellikle bilişim sektöründen iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarımız, Kocaelimizin bilişim kenti olma hedefine de büyük katkılar sunuyor. El birliği ile kentimizi ileri teknoloji üreten marka şehirler arasına sokmayı hedefliyoruz” dedi.
FUARCILIK AŞ. TEŞEKKÜRÜ
Kocaeli Fuarcılık AŞ.’nin ortaklık yapısı ve hedefleriyle Kocaeli iş dünyasının vizyonunu gösterdiğini ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, Bilişim Fuarı’nı Kocaeli’ye çok yakıştırdığını vurgulayarak, “Odalarımızı ve Büyükşehir Belediyemizi, Kocaeli Fuarcılık AŞ.’yi ve akabinde Bilişim Fuarı’nı kente kazandırdıkları için kutluyorum. Bu birliktelik çok kıymetli ve çok önemli. Gördüğüm manzara beni çok gururlandırdı. Bu birliktelik, Kocaeli’ye bilişim kenti olma yolunda çağ atlatır” dedi.
GENÇ VE KADIN GİRİŞİMCİLERLE TOPLANTI
Başkan Hisarcıklıoğlu, fuar ziyaretinin akabinde, Bölge ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, İl ve Bölge Genç Girişimcileriyle toplantıda bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Kocaeli’den memnun ayrıldığını vurgulayan Başkan Hisarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberliğiniz daim olsun” dedi.
3. GÜN ETKİNLİKLERİ
Bilişim Fuarı’nın n son günü olan 26 Mayıs 2024 Pazar günü etkinlikleri şöyle;
10.00 Açılış - 18.00 Kapanış
13:30-14:00: Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül (Gebze Teknik Üniversitesi) Konu: Sanayide Yapay Zeka
14:00-14:30: Ahmet Murat Nuhoğlu (Hamle Teknoloji Grup) Konu: Dijital Dönüşüm
Tüm Programlar Karamürsel Alp Salonundadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.