Bir komiser daha tutuklandı

Davaya şikâyetçi olarak katılan Cemalettin Karataş’ın duruşmada, “Gökhan komiser benim yanıma geldiğinde ‘Murat Çelik’in (Tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı) selamı var. Başkanım gelen polisler kurdun dişine kan değmiş gibiydiler. Hatta bana birtakım vaatlerde de bulundular” ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Duruşmaya şikâyetçi olarak katılan Serdar Hoşyiğit ile Altan Tozar, davaya polisler tarafından zorla dahil edildiklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.