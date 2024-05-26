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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artıyor mu?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte detaylar...

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artıyor mu?
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni haftada Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Haftanın son günü Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 15 en yüksek 22 derece olacak. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığının 28 dereceye erişmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artıyor mu?
# yeni, yüksek, Meteoroloji

26 May 2024 - 09:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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