Sapanca Gölü'ne "Gölekondu" yaptılar!

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin ihtiyacının da yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü, kendi kendini yenileyebilme özelliğiyle dünyada bu konuda nadir su kaynaklarından biri olarak biliniyor. Çevredeki dereler ve ormanlarıyla birlikte bir doğa harikası olan Sapanca Gölü ne yazık ki sürekli çevresindeki skandallar ve doğasını hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.

Medyabar'da yer alan habere göre su kaynağı olan dereleri su fabrikalarınca, ormanları ve kıyıları villa ve bungalov tarzı yapılarca işgal edilen Sapanca Gölü'nün kıyısında da sürekli ihlal ve katliamlar yaşanıyor. Son gelen görüntüler yine şaşırtmadı ancak "Bu kadarına da yok artık" dedirtti. Sapanca Gölü'nün Arifiye kıyılarında daha önce yasa dışı olarak kurulan iskelenin ucuna bu kez iki katlı bir yapı yapıldı. Gölün suyunun temizlenmesi ve doğal yaşam için çok önemli olan sazlıklar kesilerek kurulan keyif mekanında göl içinde göl oluşturuldu.

Bu yapıyı görüntüleyen vatandaşlar yetkililerden acil bir şekilde müdahalede bulunmasını istedi.

Kaynak: medyabar