Müteahhitleri beton karteli vurdu: Fiyatlar 5 kat arttı

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, Demir-Çelik sektöründeki fahiş fiyat artışları bakanlığın radarına takıldı.

Maliye ekipleri, piyasada tekel oluşturdukları ve paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle iki firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesti. Konut sektörü temsilcileri verilen cezanın yerinde olduğunu ve denetimlerin diğer sektörler için de uygulanmasını talep etti.

Konuyla ilgili görüş alınan bir müteahhit, “Dünyada demir çelik fiyatları 600 dolar iken, Türkiye’de 800 doları geçti. Maalesef sektördeki 2-3 tekel şirket, piyasayı ele geçirdi. Verilen ceza ve denetimler sonrası fiyatların normale dönmesini merak ile bekliyoruz” dedi.

BETON VE HAFRİYAT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Demir-çelik sektöründe olduğu kadar beton ve hafriyat tarafında da tekelleşme olduğunu ifade eden sektör oyuncuları, “Irak, Suudi Arabistan, Sırbistan, Libya, Cezayir gibi birçok ülkede betonun metreküp fiyatı 40-50 dolar civarında iken, bizim ülkemizde 100 dolar bandında seyrediyor. Sektörde tekelleşen birkaç firma, ortak fiyat belirlemek suretiyle ciddi vurgun yapıyor. Aynı şekilde hafriyat atığı döküm sahası bedeli geçen sene mart ayında 600 TL civarında iken şimdi 2.500 TL’ye yükseldi” dedi.

Fahiş Fiyatların İnşaat Sektörüne Etkisi

“Bunların tamamı inşaata maliyet olarak yansıyor” diyen sektör oyuncuları, “Fahiş fiyatlar konut sektöründe can yakar oldu. Konut maliyeti ciddi anlamda arttı. Bu tekel firmalar, alacaklarını tahsil edemediğinde müteahhitlerin mallarına çökecek kadar alçaldılar. Devletin mutlak suretle diğer girdi alanlarındaki firmaları da denetlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler ışığında, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, fahiş fiyatların ve tekelleşmenin önüne geçilmesi için devletin daha sıkı denetim ve düzenlemeler yapmasını bekliyor.

Bu sayede hem konut fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi hem de sektörde adil rekabet ortamının sağlanması hedefleniyor.