Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranı 2 Temmuz 2024'te sona erecek.

2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı. Zam sınırının devam edip etmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dönemlerde hem Merkez Bankası raporları hem de Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu düzenlemenin devam etmeyeceğine yönelik beklentiler oluşturdu.

ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik ise konut kiralarında yeni döneme dair merak edilenleri yanıtladı.

Tetik, kiralarda uygulanan tavan zam düzenlemesinin son bulması halinde 2 Temmuz'dan önce başlayan veya yenilenen sözleşmeler için yüzde 25 zam sınırının devam edeceğini söyledi.

2 Temmuz'dan sonra başlayan veya yenilenen sözleşmelerde zam oranı TÜFE'ye göre belirleneceğini vurguladı.

"Düzenlemenin kaldırılması halinde ev sahiplerine zam hakkı doğacak mı?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Temmuza girmeden olabilecek yeni zam oranlarında yüzde 25'lik kira sınırı yine referans alınarak kullanılacak. Bu düzenlemenin kaldırılması en fazla 2 Temmuz'dan sonraki kira sözleşmelerini ilgilendiriyor. Temmuzdan öncekilerde yüzde 25 kira sınırlaması devam edecek."

DAVA SÜREÇLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Kira fiyatlarında anlaşmazlıklar yaşayan on binlerce ev sahibi ve kiracı, geçtiğimiz dönemlerde hukuki yollara başvurdu.

Ufuk Tetik, tavan zam snırlamasının dava sürecinde olanları nasıl etkileyeceğine dair ise, "2023 Eylül ayı itibarıyla kiracı ve ev sahipleri arasındaki dava süreçleri o kadar yoğunlaştı ki, Sulh ve Ceza Mahkemeleri'nin neredeyse yüzde 50'den fazla davası bu konuydu. O yüzden Eylül 2023'ten sonra bir ara bulucu sistemi getirildi. Bu sistemle on binlerce dava belli bir oranda çözüldü ancak o sistemde yüzde 25'lik zam sınırı uygulanmadı. Ev sahibi ve kiracı ortak bir noktada anlaştı. Bu yüzden, devam eden davalarda da muhtemelen süreç bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

İLK KEZ KİRALAMA YAPACAKLARA KÖTÜ HABER

Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, yeni kiralamalarda ise ciddi zam oranları beklediğini vurguladı.

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 70-75 bandında zirveyi görmesi beklenirken ilk kez konut kiralama yapacaklar kişilerinde buna paralel olarak yüksek kira fiyatlarıyla karşılaşacağını söyledi.

EN YÜKSEK ZAM ORANI HANGİ AYDA GERÇEKLEŞECEK?

Yüzde 25'lik sınırlamanın kalkmasıyla birlikte ise en yüksek kira zam oranının ağustos ayında olacağını vurguladı.

Gayrimenkul Uzmanı Tetik, mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapması beklenen enflasyonun yazın baz etkisiyle düşmesiyle birlikte, "Kira artış oranlarının yüzde 60-65 bandında seyredeceğini düşünüyorum" dedi.

"EV SAHİBİ, KİRACIYI ON YILA KADAR TAHLİYE EDEMEZ"

2 Temmuz 2024'ten itibaren kira zamlarında uygulanan yüzde 25 sınırı kalkması beklenirken bu durumun tahliye süreçlerini de nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Ufuk Tetik, ev sahiplerinin gerekçe göstermeden kiracıları tahliye edemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Kira sözleşmeleri genellikle bir yıldır. Bir yılın sonunda kira sözleşmesi süreli bir sözleşmedir. Bir yılın sonunda yeni zam oranı ile devam ettiğimiz anda artık süresiz kira sözleşmesine gider ve siz 10 yıla kadar, kanunda bazı özel detaylar varsa, o kıstaslar dışında kiracınızı tahliye edemezsiniz. Tahliye gerekçelerinden bir tanesi Türkiye'de genellikle düşük kiradır. Devlet diyor ki 5 yılın sonunda kira tespit davası açarsın ve bölgedeki emsal kira bedellerini referans alarak kiranı güncellersin ancak bu kararda tahliye yok. O yüzden ev sahipleri, kiracıyla işin başında anlaşmaları için kira sözleşmesi yaparken aynı zamanda tahliye taahhütnamesi imzalatırlar. Bu da şu demektir; kiracıya belli bir sürede uyarı verdiğimde o sürenin sonuna kadar evi tahliye etmesini istiyorum. Tahliye taahhütnamesinde kiracı bunu kabul ettiğini beyan eder. Eğer böyle bir taahhüt yoksa, ev sahibi 10 yıldan önce kolay kolay gerekçesi olmadan kiracıyı tahliye edemez."

Kaynak: cumhuriyet