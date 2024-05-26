THY’de huzur hakkı 102 bin lira

Yönetiminde AKP’li isimlerin olduğu THY’de verilen huzur hakkı ortaya çıktı. THY’de yapılan son olağan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin aldığı huzur hakkının 102 bin lira olduğu ortaya çıktı.
24 Mayıs’ta yapılan genel kurulda huzur hakkının artırılmasına yönelik bir karar çıkmadı.
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, THY’de yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkı 2022 yılının mart ayından itibaren büyük oranda arttı. 29 Mart 2022 yılında gerçekleşen toplantıda 25 bin lira olarak belirlenen huzur hakkı, 2024 yılının mayıs ayına kadar 102 bin liraya yükseldi. Bu süreçte huzur hakkı 4 defa zamlandı.
THY Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, dönemlere göre şöyle sıralandı:
Mart 2022: 25 bin TL
Temmuz 2022: 36 bin 837 TL
Ocak 2023: 44 bin 205 TL
Temmuz 2023: 62 bin 329 TL
Ocak 2023: 102 bin TL
THY’de huzur hakkına mayıs ayı itibariyle zam gelmezken, temmuz ayında artırılması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkının temmuz ayında 132 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
ZAM ÜSTÜNE ZAM
29 Mart 2022 tarihli toplantıda 25 bin TL olarak belirlenen yöneticilere ödenen huzur hakkı ücreti, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar dört kere zam gördü. THY yöneticilerinin huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL ile ifade edildi. Kurumdaki yöneticilerin huzur hakkının, Mayıs 2024 itibarıyla 102 bin TL olduğu belirtildi.Mart 2022’den Mayıs 2024’e kadar dört kere zam gören THY yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına temmuz ayında bir zam daha yapılacağı kaydedildi. Zammın ardından kurumdaki huzur haklarının 132 bin TL’ye yükseleceği dile getirildi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Hersey acik milletin gozune soka soka yapiyorlar ama yine seciliyor bu millete yapilan az bile daha cok multeci yabanci gelsin daha cok vergi artsin dahada ne varsa satilsin orman mi kaldi oda satilsin memurun emeklinin maasi azalsin bunlar daha cok yerden maas alsin nasilsa yine secilecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.