Şampiyon Ömerimiz dünya evine girdi

HANEDAN DÜĞÜN SALONU’NDA EVLENDİLER

Kentimizin en eski perdeci esnafının torunu olan Çukurbağlı Süelkan ailesinin son temsilcilerinden Aybike Ecem Önen, Ömerağa mahallesinin Çelik ailesinin yakışıklı temsilcisi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu Ömer Lütfi Çelik ile Gazi Lisesi’nde başlayan arkadaşlığını, evliliğe kadar sürdürdü. Başiskele Haneden Düğün Davet Salonu’nda gerçekleşen törene iki gencin aileleri yoğun şekilde katıldı. Gazetemiz Genel müdürü Erkan Ünal da genç çifti yalnız bırakmadı.

MESLEKTAŞLARI DA TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Akbank’ta yönetici yardımcısı olan bankacı gelin Aybike Ecem, güzelliğiyle herkese “Maşallah” dedirtti. İkisi de çarşı çocuğu olan Aybike ve Ömer’in törenine katılan gazeteci arkadaşları “Bir yıla askerlik, nişan, düğün, gazetecilik sığdıran arkadaşımızı şampiyon ilan ediyoruz” dediler. Biz de genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu ise “38 yıldır ilk kez servisimize bir gelin geliyor. Heyecanlıyız” diyerek genç çifte mutluluklar diledi.