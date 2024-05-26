Efsaneden çırağa öğütler

Kocaelispor’un gelmiş geçmiş en efsane futbolcularından biri olan Baçlı Orhan Görsen, son 7 yıl içerisinde Kocaelispor’a hayli tepki toplayan Burak Süleyman ile sohbet etti. Sakarlyaspor’dan geçtiğimiz ay kovulan Burak Süleyman, ilk yarının son haftasındaki 3-1 yenildiğimiz Sakaryaspor-Kocaelispor maçında Adapazarı’nda neredeyse 4-1’lik golü atarak plakayı yazdırıp, tarihe geçecekti. Top ilahi adalette üst direkten döndü. Bunu ‘Beceremeyen!’ Burak, şimdi ortada kaldı. Kocaeli camiasının verdiği ‘Muhteşem’ unvanı da sökülüp alındı. Zor günler geçiren ‘ Sakarya’nın Hafızı’na Orhan Görsen öğütlerde bulundu.