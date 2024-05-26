26 May 2024 - 10:53- Spor G:

Efsaneden çırağa öğütler

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Efsaneden çırağa öğütler mask

Kocaelispor’un gelmiş geçmiş en efsane futbolcularından biri olan Baçlı Orhan Görsen, son 7 yıl içerisinde Kocaelispor’a hayli tepki toplayan Burak Süleyman ile sohbet etti. Sakarlyaspor’dan geçtiğimiz ay kovulan Burak Süleyman, ilk yarının son haftasındaki 3-1 yenildiğimiz Sakaryaspor-Kocaelispor maçında Adapazarı’nda neredeyse 4-1’lik golü atarak plakayı yazdırıp, tarihe geçecekti. Top ilahi adalette üst direkten döndü. Bunu ‘Beceremeyen!’ Burak, şimdi ortada kaldı. Kocaeli camiasının verdiği ‘Muhteşem’ unvanı da sökülüp alındı. Zor günler geçiren ‘ Sakarya’nın Hafızı’na Orhan Görsen öğütlerde bulundu.
# Sakaryaspor, Sakarya

26 May 2024 - 10:53 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.412.109 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL