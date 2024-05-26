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Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele eden Gebzespor’da, kongre heyecanı yaşanıyor. Seçimli olağan genel kurul 8 Haziran’da gerçekleşecek

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Menekşe sil-baştan mask

RESUL TAT’IN YENİDEN ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Geride bıraktığımız sezonda Gebzespor, TFF 3. Lig’e çıkmaya çok yaklaşmış ancak şampiyonluğu 3 puan farkla Çorluspor 1947’ye kaptırmıştı. Gebzespor’da yeni gündem, seçimli olağan genel kurul. Kongreye gidecek olan temsilcimizde mevcut başkan Resul Tat’ın yeniden aday olması bekleniyor. Kongre tarihi ise 8 Haziran. Resul Tat’ın kongreye tek listeyle gitmesi bekleniyor.
# yeni, aday

26 May 2024 - 10:55 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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