Menekşe sil-baştan

RESUL TAT’IN YENİDEN ADAY OLMASI BEKLENİYOR
Geride bıraktığımız sezonda Gebzespor, TFF 3. Lig’e çıkmaya çok yaklaşmış ancak şampiyonluğu 3 puan farkla Çorluspor 1947’ye kaptırmıştı. Gebzespor’da yeni gündem, seçimli olağan genel kurul. Kongreye gidecek olan temsilcimizde mevcut başkan Resul Tat’ın yeniden aday olması bekleniyor. Kongre tarihi ise 8 Haziran. Resul Tat’ın kongreye tek listeyle gitmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.