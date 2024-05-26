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Kocaelispor seyirci ortalamasında ikinci!

Göztepe, Kocaelispor ve Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in en çok seyirci sahibi takımları oldu.

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Kocaelispor seyirci ortalamasında ikinci! mask

Trendyol 1. Lig'de bu sezonun en çok seyirci çeken takımları belli oldu. Göztepe, taraftar desteğiyle seyirci ortalamasıyla zirvede yer aldı. Göztepe takımı, 16.332 seyirci ortalamasıyla rakipleriyle arasını aştı. İkinci sırayı ise Kocaelispor aldı. Kocaelispor'un maçlarını izlemeye 8.153 kişi ortalama olarak tribünlere gelirken, üçüncü sırada ise Sakaryaspor bulunuyor. Sakaryaspor, 5.705 seyirci ortalamasıyla büyük bir taraftar kitlesine sahip oldu.
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26 May 2024 - 11:03 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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