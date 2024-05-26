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Demet Özdemir sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Yatağa uzanarak poz veren oyuncu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Özdemir sosyal medyayı salladı mask
Demet Özdemir sosyal medyayı salladı
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle çok konuşuluyor. Oyuncu, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Özdemir'in Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.Hayranları "Çok güzelsin çok", "Aşırı iyi", "Öpülmelik ve sevilmelik bir poz", "Nefesimiz kesildi", "Muhteşemsin" diye yazdı.

Kaynak: cumhuriyet
# dikkat, medya

26 May 2024 - 11:11 - Yaşam

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