Demet Özdemir sosyal medyayı salladı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle çok konuşuluyor. Oyuncu, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.
Özdemir'in Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.Hayranları "Çok güzelsin çok", "Aşırı iyi", "Öpülmelik ve sevilmelik bir poz", "Nefesimiz kesildi", "Muhteşemsin" diye yazdı.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.