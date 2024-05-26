Milyon dolarlık cihazlar çürüyor!

Yakın bir zamanda, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunun eski bina yıkılarak Onkoloji bölümü yapılmıştı. Oldukça pahalı bir yatırım olan Onkoloji bölümü, Kocaeli Şehir Hastanesi açıldıktan sonra kapatıldı. Bölümde çalışan alanında uzman doktor ve radyoloji teknisyenleri başka hastanelere gönderildi. Kanser vakalarının giderek arttığı ülkemizde, günde 60-70 kanser taraması yapabilen Kocaeli Devlet Hastanesi’nin kapısına kilit vurulması tepkilere neden oldu.

MİLYON DOLARLIK CİHAZLAR

Kocaeli Şehir Hastanesi açıldıktan sonra yavaş yavaş içerisinde eşyalar taşınan ve 7 Temmuz 2023’te kapısına tamamen kilit vurulan Onkoloji bölümünün içinde çürümeye terk edilen, sintigrafi çekimi için kullanılan Nükleer Tıp cihazı ve tedavi için kullanılan Radyoterapi cihazının akıbetinin ne olacağı ise henüz net değil. Devletin tasarruf tedbirleri kararı aldığı ve kamu harcamalarını oldukça kıstığı bir dönemde fiyatları milyon dolarlarla telaffuz edilen nükleer tıp ve radyoterapi cihazlarının öylece bekletilmesi oldukça garip karşılandı.

BU FİKİRDEN VAZ GEÇİLMİŞ

Hatırlanacağı üzere 7 Temmuz 2023’te kapısına kilit vurulan 4 katlı onkoloji binası ilçe sağlık müdürlüğüne devredildi. İlçe sağlık müdürlüğüne devredilen binanın üst katlarına Santral Aile Sağlığı Merkezi taşındı. Binanın 1. katında ise Onkoloji bölümünden kalan cihazların saklandığı öğrenildi. Radyasyon geçirmeyen kurşun kaplamalı odaları bulunan, milyon dolarlık yatırım yapılarak açılan ve oldukça pahalı cihazların bulunduğu Onkoloji bölümünün geçtiğimiz yıl yeniden açılmasının gündeme geldiği fakat, yeniden faaliyete geçirmenin oldukça maliyetli olduğu görüldüğü içen bu fikirden vazgeçildiği iddia edildi.

YOĞUNLUĞU AZALTMAK İÇİN

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin verdikleri açıklamada İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve Hastane Müdürü Bora Akargül durumu anlatmıştı. Verdiği açıklamada Onkoloji bölümünün yeniden aktif hale geçirilmesi düşüncesiyle ilgili bilgi aldığımızı Kocaeli Devlet Hastanesi Hastanesi Müdürü Bora Akargöl, “Sağlık müdürlüğünün bir ara Onkoloji bölümündeki sintigrafi cihazını aktif hale getirip şehir hastanesindeki yoğunluğu azaltalım diye düşündüler. Ancak cihazımız Siemens marka ve 10 yılı aşkın bir süredir hizmet vermiş zaten. Tekrar aktif hale getirmek için Siemens’le görüşülmüş. Siemens ise artık o cihazın parça üretimin olmadığını söylemiş. Cihazın aslında bugün tekrar çalıştırılabileceğini belirten Siemens eğer bir arıza olursa, parça bulmak için en az 6 ay beklenmesi gerekir diye bilgi vermiş. İşin özü hiçbir garanti de vermemişler. Bu sintigrafi cihazı ekonomik ömrünü tamamlamış. Öyle olduğu için odanın birinde bu sintigrafi cihazı kaldı’’ dedi.

DUVARLAR YIKILIP TAŞINMASI LAZIM

Diğer pahalı bir cihaz olan radyoterapi cihazının da Onkoloji’de beklediğini belirten Akargöl, “Radyoterapi cihazını Sağlık Bakanlığı başka bir hastaneye göndereceğini söylemiş. Bir Umuttepe’ye gönderilme durumu var. Alacağız dediler ama onun da taşıması 1 Milyon Avro gibi bir para dediler. Duvarlar yıkılarak çıkarılan cihazlar bunlar. Normal kapıdan sığmaz. Bu sektör çok yüksek meblalı sektörler. Bu cihazı hangi hastane alacaksa taşınma maliyetine artık o katlanacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

SERVER ÇALINDI İDDİASI

Diğer yandan Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji bölümü kapatılıp, kameralar söküldükten sonra Radyoterapi cihazının server’ünün de ortadan kaybolduğu, veya çalındığı iddia edildi. Onkoloji bölümündeki kameraların da 2023 yılının Nisan ayında sökülmüş olması nedeniyle, içerisinde hastalarla ilgili tedavi ve başka bilgilerin bulunduğu server’ün kimin tarafından alındığının da tespit edilemediği ayrı bir iddia olarak ortada duruyor.

CİHAZLAR BAŞKA YERLERDE KULLANILIYOR

Bu konuya ilişkin açıklama veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan Rodyoloji bölümündeki milyon dolarlık cihazlarının akibeti ve çalındığı iddialarına ilişkin “Onkolojideki cihazları değerlendiriyoruz tabi. Türkiye’nin değişik yerlerinde kullanılıyor; atıl durumda değil. Şehir hastanesinin bütün cihazları yepyeni. Onun için Kocaeli Devlet Hastanesi Onkolojiye ilk aşamada ihtiyaç kalmadı. Bakanlık bu cihazları değerlendirdi” dedi.

PEHLEVAN: SERVER ÇALINMADI

Radyoterapi cihazının server’ünün çalınıp çalınmadığıyla ilgili sorumuza ise Pehlevan, “Hayır hayır öyle bir şey yok. Onlar mümkün değil, olamaz zaten. Zaten onlar yedeklidir. Hiçbir şekilde kaybolmaz. Bir hırsızlık olayı yok. Bütün hasta takibi Kocaeli Devlet tarafından yapılıyor” diye konuştu.