Bingöl'de deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 10.49 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kargapazarı mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 2.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
KARGAPAZARI - KARLIOVA
Kargapazarı, Bingöl ilinin Karlıova ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1901 yılı kayıtlarında Karğabazar olarak geçmektedir. Köy, Bingöl il merkezine 75 km, Karlıova ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.