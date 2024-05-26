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Bingöl'de deprem

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bingöl'de deprem mask

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 10.49 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kargapazarı mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 2.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KARGAPAZARI - KARLIOVA

Kargapazarı, Bingöl ilinin Karlıova ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1901 yılı kayıtlarında Karğabazar olarak geçmektedir. Köy, Bingöl il merkezine 75 km, Karlıova ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır
# ilçe

26 May 2024 - 11:31 - Asayiş

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