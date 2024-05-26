- Asayiş

Sahilde kadın cesedi bulundu!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda kadın cesedi bulundu.

Anadolu Ajansı
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Sahilde kadın cesedi bulundu! mask

Deniz Mahallesi'nin sahilinde temizlik çalışması yapan belediye personeli, kumsalda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
# polis, sağlık

26 May 2024 - 12:04 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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