“NBA’deki gibi, Türkiye futboluna ‘Doğu-Batı’ konferansı şarttır” diye yazalı 30 yıl oldu

“İstemezük!” denildiği zaman da, yönetimin tamamından çok başkanlara dokunulur. Herkes bu işin kurtuluşunu bu yönde bulmuş. 1954'den bu yana, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve Birinci Lig adıyla faaliyet gösteren ligde, ülkenin her yerinden kulüpler yer almıştır.

1954'e kadar İstanbul Ligi olarak anılan lig, en ücra köşelerine yayılmışken, yarım asırda, TFF’nin saçma sapan kararlarıyla ve çifte standartlarıyla yeniden İstanbul Ligi'ne dönmüştür. İstanbul'da neredeyse her semt Süper Lig'e takım çıkarmış durumdadır. Bu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanlış politikalarının sonucudur.

Bir zamanlar Avrupa şaksında Zeytinburnu, Bakırköy, Sarıyer, Vefa, Galata 1.liglerde boy ölçüşmüşken, bir zamanların gece kondu bölgesi olan Anadolu yakasında Pendik, Ümraniye (çöplük patlamış, 49 kişi ölmüştü) Süper Lig’lere yükseldi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın dışındaki İstanbul kulüplerinin beş yüz-bin kişiyi oynamasının müsebbibi, TFF ve onun vizyonsuz yönetimleridir. Başkanlar sadece atamayla gelmiş kuklalardır. Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbulspor, Başakşehir ligi adeta İstanbul Ligi'ne çevirmiştir.

İstanbullular düştü, ancak yine bir İstanbullu Eyüpspor Süper Lig’e çıktı. Dolayısıyla boş tribünlere oynanan Süper Lig'in mimarı, tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Sürekli eşitlikten bahseden Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un da rızasını alarak Türkiye Kupası finalini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynatmıştır.

Dolayısıyla bu statta final oynatma kararı alındığında, bu takımlardan bir tanesinin İstanbul takımı olacağı beş yaşındaki çocuğun bile tahmin edebileceği bir şeydir. Trabzonsporlar buna itiraz etmemiştir. İstanbul'daki çok sayıda Trabzon taraftarına güvenmiştir.

Bunun kupanın kazanılması veya kaybedilmesiyle ilgisi yok. Hedefim bunu irdelemek değil. Ancak TFF'nin İstanbul kulüplerinin maçına İstanbullu hakem atamaması veya yine herhangi bir il takımının maçına, o ilden hakem atamaması, eğer etkin bir kuralsa, bu finalin Atatürk Olimpiyat Stadında oynatılması da bu anlayış doğrultusunda, tamamen tezattır.

Eşitlik ilkesine aykırıdır. Dolayısıyla böyle çifte standartlı kararlar, federasyona olan güveni azaltmıştır. Sürekli güven kaybeden, sık sık yönetimlerin değiştiği TFF, kurum içerisinde hiç yerinden oynamayan ve kemikleşmiş kişilerin iş takibi yaptığı iddialarıyla tamamen sarsılmaktadır.

Devletten alınıp özerkleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu artık tamamen devletin emrindedir. Sadece ismi özerktir.

Bugün AK Parti iktidardadır. TFF AK Partili gözükmektedir. Yarın CHP gelirse federasyon başkanı yine CHP’li olacak, ne derse onu yapacaktır. Bu son derece yanlış ve mantıksız karar, bu ülkenin hala futbol evrimini ve demokrasiyi tamamlayamaması anlamına gelmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki gelişmiş futbol, siyasetten, tamamen olmasa da büyük oranda arındırılmıştır. Ama Türkiye bunun yanına bile yaklaşamamaktadır. Almanya'da ilk 11'in %80'i Alman futbolculardan oluşurken, geriye kalan İngiltere'den transfer edilen futbolculardan oluşmaktadır. Milliyetçi Türkiye’de ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dahil, grupların %80'inde diğer ülkelerden gelen lejyoner futbolcular oynamaktadır. Türk futbolcular da, gurbetçiler arasından seçilmektedir. Böyle bir karma felsefesiyle adına Türk futbolu (Türkiye değil) denen ucube sahnelenmektedir.

Federasyona kadar eli uzanan menajerler ve menajerlik sistemleri, Avrupa'dan ve Dünya futbolundan Türkiye'nin adını silmiştir. Türk futbolunda 2000'deki Galatasaray'ın şampiyonluğu, 2003'teki Türk milli takımının Güney Kore'de 3. olması sonrasında 21 yıldır dünya futbolunda yoktur. 5 yaşındaki çocuğun bile “Bu kadar ecnebi futbolcu neden oynuyor, bizim futbolcumuz yok mu?” diye sorabileceği bir ortamda, “Kral çıplak!” diyebilecek, çocuk zekâsında bir insan bile bulunamaması, Türkiye futbolunu, 50 yılda yeniden İstanbul Ligi'ne çevirmeyi başarmıştır!..

*

Trabzonspor'un şampiyonluğu mucize cinsindendir. Çünkü Türkiye'nin bir ucundan, bütün kentlerine en uzun yolculukları Trabzonspor yapmaktadır. “Şimdi uçak yolculuğu yapıyorlar ne olacak?” diyenler olabilir. Kazın ayağı öyle değil. Bu ülkede, bir takımın uçak yolculuğu hazırlıkları bile, transferleri ve diğer sebeplerden ötürü gidiş dönüş göz önüne alınırsa, 10 saati bulabilmektedir. Trabzonspor 15 günde bir bu kadar uzun süreli deplasmanları yapmak zorunda kalmaktadır. Bu ortamda Trabzonspor şampiyon olduysa, bunun adı mucizedir.

*

Pekala İstanbul takımlarının şampiyon olamamasını neyle açıklayacaksınız? Düşünün, Galatasaray Kadıköy'e gidiyor. Bir hafta sonra evinde oynuyor. Fenerbahçe Vodafone Arena’ya, Dolmabahçe’ye gidiyor. Bir hafta, sonra yine Kadıköy’de oynuyor. Beşiktaş Galatasaray'ın Stadı’na gidiyor. Bir hafta sonra yine Dolmabahçe’de oynuyor. Bu ederi, 15 kilometrelik mesafedir. Takımı statta toplasan daha iyidir. Bir de bunlara Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük, Ümraniye, Pendik maçları da eklendiğinde, adamlar bütün ligi İstanbul’da oynarken, 3’üyle birden de boğuşan Trabzonspor, en kötü fikstürlerle yola devam etmektedir. “İstanbullular düştü” diyebilirsini , ama Eyüpspor çıktı… Sayı yine çok fazla…

Şimdi bir de Erokspor Süper Lig'e çıkarsa -ki müthiş bir yatırım var- izleyin şenliği!.. Ne de olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk lisans çıkardığı kulüp. Türkiye futbolunun geleceğini siz şimdiden görebilirsiniz. “İstanbul Ligi Sistemi” en az 10 yıl daha devam eder.

*

Türkiye Futbolunda Doğu-Batı konferansı olması gerektiğini 30 sene önce yazmış biri olarak, bu sisteme gidilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü, Amerika, NBA'de Doğu-Batı konferansı uygulayarak bütün takımlara eşit şampiyonluk hakkı tanımıştır.

Bunun Türkiye'de uygulandığını düşünün. Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atmaktadır. İstanbul'da ülkenin ortasında değildir. Ankara başkenttir ama Türkiye'yi İstanbul yönetmektedir. Coğrafi olarak olaya baktığınız zaman, ortadaki eşitsizliği görebilirsiniz.

Olaya bir de şu açıdan bakalım. Yani madalyonun öbür yüzüne göz atalım…

Doğu-Batı konferansı yaptığınız zaman, batıda bir İstanbul takımının finale çıkma olasılığı yüksektir. Keşke öyle olmasa ama, bu bir 10 sene daha böyle gidecektir.

Doğu konferansı dediğiniz zaman, düşünebiliyor musunuz; Yarın bir gün Iğdırspor, Amedspor, Dersimspor, Vanspor final oynayabilecektir. Trabzon da Doğu bölgesinde yer aldığı için, tabii ki en avantajlı takım olacaktır. Ama bunu da değiştirmek yine TFF'nin elindedir. Dolayısıyla 30 yıl sonra aynı fikrimi savunuyorum. Doğu-Batı konferansı yapın, Trabzonspor’un ve doğu ile Güneydoğu’nun final oynama şansını biraz daha arttırın. Ki yapabiliyorsanız, yukarıda saydığım diğer kulüpleri de, final oynayacak düzeye getirin. İstanbul hegemonyasını kırmanın başka bir yolu yoktur.

*

Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya gibi futbol devlerinin ülkelerine bir bakın. Belki kalburüstü takımlar kolay kolay küme düşmüyor. Ancak hiç olmazsa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, kendi ulusal liglerini 2. 3. 4. sıralarda bitiren takımların, 2. Lige, hatta 3. Lige düştüğünü görebiliyoruz. Bu da eşitliği yaratan en büyük etkendir. Dolayısıyla ülkenin her yanına en üstteki heyecanı yaymış oluyorsunuz.

Tarihe bir bakın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve 70'lerin sonunda katılan Trabzonspor hiç 2. Lig’e veya şimdiki adıyla 1. Lig’e düşmemiştir. Bunun sebebi de, büyük kulüp-küçük kulüp ayrımı yapmanın normal hale getirilmesidir.

*

Zira ulusal spor basını da bu noktada en büyük suçludur. Gazetelerin merkezi İstanbul'dur. Dolayısıyla da bu gazeteler, gerek asayiş haberlerinde, gerekse diğer haberlerde İstanbul'u öne çıkardıkları gibi, spor haberlerinde de sadece ve sadece 3 kulübün haberlerini yayınlayıp, küçük çocukların kalbindeki kendi kentinin takımını sevme duygusuna engel koymaktadır.

Her zaman söylüyor ve yazıyorum; insanlar hak ettikleri gibi yönetilir. Burada TFF'yi suçlamam, siyaseti suçlamam, kulüpleri suçlamam. Bu benim tamamen ütopik bir yaklaşımımdır. Bunu kabulleniyorum. Çünkü Türk futbolunun bugünkü rezil durumunu hesabını onlardan soracağınız zaman, yanıtı bellidir:

“Halk, okuyucu, spor sever böyle istiyor”..

Kimse “Halkın üzerinde algı yönetim yapıyoruz, İstanbul'u herkese büyük gösteriyoruz” demez.

Tamam, İstanbul dünyanın en güzel kentidir. Ama İzmir de güzeldir. Antalya da güzeldir. Karadeniz de güzeldir. İstanbul coğrafi açıdan da en kritik kentlerden biridir. Ancak herkesin son yıllarda hızla Anadolu’ya kaçması, İstanbul’daki büyük depremin belirsizliği, bu ilgiyi azaltmaktadır.

Ancak Rize'nin Ayder Yaylası da, Sinop'un harika doğal güzellikleri de, Güneydoğu'nun tarihi ve mistik güzellikleri de, Ege kıyılarının dünya çapındaki büyücülüğü de öne çıkarılmalıdır. Bu ülkenin tamamı sevdirilmelidir. İstanbul’a köle yetiştirmenin insan haklarında da yeri yoktur.

Bugün Türkiye'de en çok turist çeken kent İstanbul değil, Antalya'dır.

Şu mantı(ksızlı)ğa göre “Ülkenin en büyük kenti Antalya'dır. Dolayısıyla ülkenin en büyük kulübü de Antalyaspor'dur diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Böyle bir mantık önerme hiçbir bilimde yoktur. Çünkü gidin Antalya'ya, doğma büyüme Antalyalı olan insanlar üzerlerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formalarıyla gezebilmektedir. Tabii ki buna anayasal bir engel yok. Ama o insanlara, kentinin takımını tutma bilinci aşılayamıyorsanız, İstanbul hep en büyük, İstanbul kulüpleri de dev kulüpler olacaktır. Bu masal da böyle gidip, futbolun bu kentken dışarı çıkmamasına neden olacaktır.

*

Bunun da Türkiye futboluna bir nebze olsun, katkısı olmayacaktır. Bugün artık Avrupa'da ismi bile anılmayan İstanbul takımlarının Süper Lig’deki şampiyonlukları kimseyi mutlu etmiyor. Çünkü onlar bile süperlik şampiyonluğuyla tatmin olmuyor, hatta bıkmış durumda bulunuyor, Avrupa'da ses getirecek bir Türkiye takımı olmasını istiyorlar. Ama Avrupa'da artık adımız bile okunmuyor.

*

Bu geniş çerçevede ve yüzeysel ele aldığım sorunlar çözülmedikçe, Türkiye'de izlediğiniz şeyin adı futbol olmaz. Sirk gösterisinden farkı yoktur. Başı sonu belli olan ligde dönen paraların haddi-hesabı yoktur.

Tasarruf tedbirlerini açıklayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, en başta kulüplere aktarılan parayı takip etmesi gerekir. Topa vurmasını bile bilmeyen bir futbolcu, 25-30 milyon lira alıyorsa, bu anormalliğin hesabı sorulmalıdır. Bir zamanların dev ülkeleri, Romanya, Bulgaristan, dağılmadan önceki Yugoslavya, paha biçilmez futbolculara sahipti.

Ancak şike ve bahis dalgaları, kurulan maçlar bu ülkeleri vurdu. Yugoslavya dağılınca, maçlar tamamen illegal bahis şirketlerinin istediği gibi bitmeye başladı. Yunanistan’da batan kulüpler, genelevlerden göğüs reklamı aldı. Yani pezevenklere alet oldu.

Sonuç, bir zaman tıklım tıklım tribünlere oynanan, Yunanistan Ligi, Polonya Ligi, Yugoslavya Ligi, Bulgaristan, Romanya, Rusya Ligi maçları, şimdi bomboş tribünlere oynanmaktadır.

İşte Türk futbolunun da geleceği budur. Beşiktaş'ın tribündeki boşluğu, dünyanın en güzel stadına yakışmayacak bir hale gelmiştir. Çünkü Beşiktaş, uzun süredir şampiyonluğu unutmuştur. Bu ülkede de başarı şampiyonlukla ölçülmektedir.

Bu çerçevede, siyasetin acilen futboldan kirli elini çekmesi gerekmektedir. İsmi üstünde, bunlar futbol kulübüdür. Siyasi şehir kulüpleri değildir. Berlusconi'nin, İnter'de ve İtalyan takımlarında yaptığı siyasi güdüm, sonunda patlamıştır. İtalya futbolu, Milan, Inter, Roma dönemlerindeki etkisinden tamamen uzaklaşmıştır.

Atalanta'nın geçen haftaki Avrupa Ligi şampiyonluğu bile, tesadüf olarak nitelenmektedir. Türk futbolu da gelecekte, İtalya, Romanya, Polonya futboluna dönerse, kimse şaşırmasın. Başka bir ilde yaşarken, çocuğunuza neden Fenerbahçeli, Beşiktaşlı veya Galatasaraylı olmadan önce, kendi kentinin takımının taraftarı olması gerektiğini anlatabilirseniz, yarınları kurtarmış olursunuz.

Kendi kentinin takımını sevmeyen çocuk, kendi kentini de, kendini de sevmez, ezik görür.

Yineliyorum; İstanbul kulüplerinin, başka ildeki insanların kendilerine taraftar olmasıyla ilgilendiği yoktur. Bir İstanbullu futbolcuyu götürün Hakkari'de yaşatın bakalım, kaç gün kalır ?.. Veya Kars'a, Iğdır'a götürün, ne kadar yaşayabilir?

Ama o futbolculara hayran alan çocuklar, halen o coğrafyalarda yaşamakta, karda kışta yalın ayak 7-8 kilometre yürüyerek okula gitmektedir.

Ama babalarının Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı tuttuğunu gören çocuklar, bu ülkede aynı takımı tutmak zorunda gibi hisseder ve o yola girer. Siyasete de böyle bakar. Fenerbahçe Van'da maç yapsa, en aşağı 5 bin Vanlı gelip, kendi takımına karşı Fenerbahçe'yi destekler.

*

İşte bu acı gerçekler, göz önünde dururken, bir kez olsun siyasetçiler dürüst davranmalı, kapılarına gelen futbol kulüplerini kovmalıdır…

Fenerbahçe CHP'li gözüküyorsa…

Galatasaray'a AK Parti damgası vuruluyorsa…

Bunun ayıbı bütün ülkenindir…

Yani bizimdir…

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…

30 yıl önce yazdığım yazının başlığını burada tekrarlıyorum:

“NBA’deki gibi, Türkiye futboluna ‘Doğu-Batı’ konferansı şarttır”…