Bir meslekten daha yeşil pasaport talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işbirliğiyle Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleğin Sorunlarının ve Geleceğinin Değerlendirilmesi Çalıştayı düzenlendi.
TÜRMOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, GİB Başkanı Bekir Bayrakdar, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ile iki kurumun yetkilileri katıldı.
Çalıştayda, mali müşavirlik mesleğinin sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.
MALİ MÜŞAVİRLERDEN 'YEŞİL PASAPORT' TALEBİ
Kartaloğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşadıkları her zorluğun çözümü için GİB ile işbirliği içinde olduklarını bildirdi.
Meslek mensuplarının sorunlarına işaret eden Kartaloğlu, "Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmamalıdır. Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatılmalı, mali müşavirlik ücret tarifesi modernleştirilmelidir. Tahsilat sorunu çözülmeli, tahsil edilmeyen ücretin KDV'si ödenmemelidir. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirilmeli, mali tatil gerçekçi bir yapıya kavuşturulmalı, beyan ve bildirimler sadeleştirilmeli" ifadesini kullandı.
Kartaloğlu, ayrıca mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi için çalışma yaptıklarını, bu konuda GİB'den de destek beklediklerini aktardı.
GİB Başkanı Bayrakdar ise kurum olarak mesleğin sorunlarını ortadan kaldıracak tüm çalışmalara destek olacaklarını, idare ile eş güdümlü çalışılması halinde mali tatilin uygulanabilir hale geleceğini bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.