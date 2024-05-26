Silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen AKP'li meclis üyesinden açıklama!

Olay, cumartesi günü İlimtepe Mahallesi Erikli Mevki 302 Sokak'ta meydana geldi. Evinde uyuyan Nihat Ak (26), saat 04.00 sıralarında dışarıdan gelen silah sesleriyle irkildi. Penceresini açan Nihat Ak iddiasına göre, aralarının bozuk olduğu kardeşleri S.A., P.A. ve Y.A'nın havaya ateş ettiğini gördü. Dışarıya çıkmayan Nihat Ak, 08.30 sıralarında ise odanın camının kırılmasıyla panik içinde uyandı. Nihat Ak; AK Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ak'ın oğulları F.A., V.A. ve amcasının yeğenleri Y.A. ile A.A'nın evine taşlarla saldırdığını öne sürdü. Amca Mehmet Ak'ın da dahil olmasıyla olayın büyüdüğü iddia edildi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar ile olay esnasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Nihat Ak'ın çocuklarıyla kaldığı odaya isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nihat Ak, olaya karışan akrabaları hakkında şikayetçi oldu.

"Kavgada yer almadım"

Açıklamalarda bulunan Mehmet Ak, olay sırasında dış hastanesinde olduğunu belirterek, akrabaları arasında çıkan kavgada yer almadığını, haberi alır almaz olay yerine giderek, kavgayı ayırdığını söyledi. Ak, "Kavga çıktığını haber alır almaz jandarmaya haber verdim, tedavimi de yarım bıraktım ve olay yerine gittim. Ailemizin gençleri arasında çıkan kavgaya hemen müdahale ettim ve bitirdim. Söylendiği gibi kesinlikle kavganın içinde olmadım. Olmam da söz konusu değil her iki taraf benim ailem. Bu tür olayların hiçbir zaman yaşanmasını istemem. Ak'lar kalabalık bir aile. Aileler arasında da bazen anlaşmazlıklar olabiliyor. Bir konuyu çözmek için gençlerimiz fevri davranmışlar. Gençlerimizi bir daha böyle bir şeyin kesinlikle olmaması hususunda uyardım, barıştırdım. Çok şükür kavgada yaralanma söz konusu değil. Bu olaydan ve ismimin bu tür olayla anılmasından dolayı çok üzgünüm, kamuoyuna saygıyla sunuyorum" dedi.