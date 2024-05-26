Hodri Meydan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye izin! Bu sene dayak atılmayacak

Kocaeli'de daha önceki yıllarda Süper Lig takımlarının şampiyonluk kutlamalarına Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tarafından müdahale ediliyordu. Sık sık ülke gündemine de düşen fiziksel olaylara bu sene şahit olmayacağız. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "26.05. 2024 tarihinde oynanacak olan süper lig maçları neticesinde şampiyon takım belirlenecektir. Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk parolası ile yola çıkmamıza rağmen, Play-off da süper lige çıkma şansını bir sonraki seneye bırakmış olduk. Anadolu kralı olarak yine titreteceğimiz süper denen o ligde kimin şampiyon olduğu bizi kesinlikle ilgilendirmemektedir. Olası Galatasaray veya Fenerbahçe şampiyonluğunda yaşanacak sevinç gösterilerinde Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak her hangi bir olay içinde olmayacağımızı kamuoyuna açıklamak isteriz."