CHP, Derince'deki imar değişikliğine ‘şerh’ koymuş!

Dumlupınar Mahallesi 1434 nolu adada bulunan bir dönümlük arsa, 2011'de Aziz Alemdar’ın başkanlığını yaptığı Derince Belediyesi tarafından park alanına çevrildi. Yapılan imar değişikliği sebebiyle arsa sahipleri mağdur oldu. Arsa sahibi Hamit Saygın, davayı mahkemede kazanmasına rağmen Danıştay'da kaybetti. Arsanın içerisinde bulunan evde aile yaşadığını belirten Saygın, mağdur olduğunu söyledi.

Dönemin CHP Belediye meclis üyelerinin de imar değişikliğine ‘evet’ oyu verdiği iddia edildi. Dönemin Derince Belediyesi CHP’li meclis üyesi Ali Haymanalı, “Aziz Alemdar’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde imar değişikliği oy birliği ile değil, oy çokluğuyla geçmişti. Biz CHP’li meclis üyeleri olarak Deniz Mahallesi’ndeki imar değişikliğine ‘şerh’ koymuştuk. O dönem, gazetelere konuyla ilgili açıklama yapmıştım. Bu nedenle imar değişikliğiyle ilgili CHP’nin suçlanması doğru değil” dedi.