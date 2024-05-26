Kaplumbağayı ezilmekten kurtaran otobüs şoförü o anları anlattı

Olay, dün Çınarlıdere Mahallesi Çınarlıdere Mesire Alanı güzergahında meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli şoför Sinan Ata, 41 PN 319 plakalı otobüsle ilkokul öğrencilerini mesire alanına götürdüğü esnada yol kenarında bir kaplumbağa fark etti. Otobüsü durduran Ata, hızla dışarıya çıktı. Ata, ezilmemesi için kaplumbağayı yeşil alana bıraktı. O anlar saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi.
"Boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum"
1,5 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığını söyleyen Sinan Ata, "Öğrencileri okuldan alıp mesire alanına götürüyordum. Yol kenarında kaplumbağa olduğunu anladım. Karşı istikametten de yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait A Takımı kamyonu geliyordu. Selektör yaptım, sağ olsun o da durdu ve yolu kapattı. Dörtlüleri yaktım. Araçtan indim ve kaplumbağayı çayıra koydum. Sonrasında yola devam ettik. Öğrenciler içinde hoş bir görüntü oldu. Otobüse binince öğrenciler alkışladı. Yolu kapattığımız için biraz heyecan yaptık. Kamyonun yanından geçince ehliyet kemerimi takım. Genelde tepkiler güzel. İnsanların hayvanlara ve doğaya dikkat etmeleri gerektiğini yansıtmak istedim. Çöplerin içine kedi ve köpek yavruları koyuyorlar, çocuk bile koyan var. Bu sebeple boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum. Müsaitsem dururum değilsem de üzerinden geçmem" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Tebriklerr
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.