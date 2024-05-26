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Ümit Besen kulakların pasını sildi

Kocaeli'de sahne alan ünlü sanatçı Ümit Besen unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Ümit Besen kulakların pasını sildi mask


Ümit Besen dün akşam Jolly Joker'de kulakların pasını sildi. Uzun yıllar dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, kendisini izleyen konuklarına nostalji dolu anlar yaşattı. Zaman zaman Besen'in şarkılarıyla hüzünlenen vatandaşlar, eserlere eşlik de etti.

26 May 2024 - 13:44 - Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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