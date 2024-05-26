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Alman medyasından Togg'a övgü

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’un T10X modelini analiz eden ve test sürüşü gerçekleştiren Alman otomobil dergisi tam not verdi.

Alman medyasından Togg'a övgü mask

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, " Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) övgüler yağdırdı.Dergi, Türkiye'nin yıllardır farklı ülkelerin markalarını üreterek edindiği deneyime vurgu yaptı ve Togg'un bu birikimi kullanarak Avrupa pazarına açılmaya hazırlandığını belirtti.Auto Bild dergisi, Togg’un T10X modeli ile test sürüşü gerçekleştirdi ve aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi.Dergi, Togg’un 4,59 metre uzunluğunda olduğunu ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahat için uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, aracın koltuklarının çok konforlu olduğunu yazdı.Dergi, Togg T10X'in birçok yabancı marka otomobil ile kıyaslandığını ve kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğunu vurguladı.Togg’un dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğini ifade etti.Fiyat-performans analizinde ise, Togg T10X'in aynı segmentteki araçlardan daha uygun bir fiyata sunulduğunu belirtti.Auto Bild'in değerlendirmesi, Togg'un Avrupa pazarına girişi için olumlu bir ön izlenim yaratıyor ve Türkiye’nin yerli otomobilinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırıyor.
# türkiye, TÜRK, ifade, otomobil, Avrupa

26 May 2024 - 14:06 - Dünya

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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