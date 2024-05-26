Alman medyasından Togg'a övgü

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, " Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) övgüler yağdırdı.Dergi, Türkiye'nin yıllardır farklı ülkelerin markalarını üreterek edindiği deneyime vurgu yaptı ve Togg'un bu birikimi kullanarak Avrupa pazarına açılmaya hazırlandığını belirtti.Auto Bild dergisi, Togg’un T10X modeli ile test sürüşü gerçekleştirdi ve aracın iç ve dış tasarımına tam not verdi.Dergi, Togg’un 4,59 metre uzunluğunda olduğunu ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahat için uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, aracın koltuklarının çok konforlu olduğunu yazdı.Dergi, Togg T10X'in birçok yabancı marka otomobil ile kıyaslandığını ve kokpit bölümünün çeşitli dijital araçlar sunduğunu vurguladı.Togg’un dijital ekosistem fikirlerini dışa aktarmayı başarması halinde rakiplerini geride bırakabileceğini ifade etti.Fiyat-performans analizinde ise, Togg T10X'in aynı segmentteki araçlardan daha uygun bir fiyata sunulduğunu belirtti.Auto Bild'in değerlendirmesi, Togg'un Avrupa pazarına girişi için olumlu bir ön izlenim yaratıyor ve Türkiye’nin yerli otomobilinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırıyor.