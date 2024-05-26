Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar Mahallesi'nde bu sabah meydana gelen olayda bir vatandaş üst geçide çıkarak yaşamına son vermek istedi. Vatandaşın kendini aşağa atacağını düşünen çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna yoluyla sakinleştirerek köprüden indirdi.
- Asayiş
Üstgeçitte intihar girişimi!
Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bir kişi, sabah saatlerinde üst geçide çıkarak yaşamına son vermek istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.