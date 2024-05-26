- Asayiş

Üstgeçitte intihar girişimi!

Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bir kişi, sabah saatlerinde üst geçide çıkarak yaşamına son vermek istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

HABER MERKEZİ
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Üstgeçitte intihar girişimi! mask

Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar Mahallesi'nde bu sabah meydana gelen olayda bir vatandaş üst geçide çıkarak yaşamına son vermek istedi. Vatandaşın kendini aşağa atacağını düşünen çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede  polis, itfaiye ve  sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna yoluyla sakinleştirerek köprüden indirdi.
# sağlık, polis

26 May 2024 - 14:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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