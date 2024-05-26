Üstgeçitte intihar girişimi!

Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar Mahallesi'nde bu sabah meydana gelen olayda bir vatandaş üst geçide çıkarak yaşamına son vermek istedi. Vatandaşın kendini aşağa atacağını düşünen çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna yoluyla sakinleştirerek köprüden indirdi.