Gölcük Karadeniz finalde! “2-0”

KULLAR DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELMİŞTİ

U-17’lerde Türkiye şampiyonasına gidecek olan dördüncü ve son takım olmak için 3 takım mücadele ediyordu. Bir önceki turda rakiplerine kaybeden takımlardan Kullarspor, Derince Gençlerbirliği ve Gölcük Karadeniz arasında çekilen kuranın ardından Kullarspor şanslı kurayı çekerek adını doğrudan mini turnuvanın finaline yazdırdı.

GOLLER SON 10 DAKİKADA GELDİ

Ek Play-Off yarı final maçında Gölcük Karadenizspor ile Derince Gençlerbirliği, Avni Kalkavan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kaliteli ve çekişmeli geçen mücadelenin son bölümlerinde Gölcük ekibi golleri buldu. 40’ar dakikadan iki devre halinde oynanan maçın 71. dakikasında Yasin Altuntaş'ın sağ kanattan ceza sahasına girdi ve kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. “1-0”

SON MAÇ YARIN AKŞAM

Gölcük Karadeniz, bitime 4 dakika kala bu kez sahneye çıkan Eymen Koyuncu'nun attığı golle maçın skorunu 2-0 olarak tayin etti. Gölcük Karadeniz bu galibiyetle Kullarspor’un rakibi oldu. Yarın akşamki maçı kazanacak olan takım ilimizi Karamürsel İdmanyurdu, Gölcükspor ve Fener 41 Gücü ile birlikte temsil etme hakkı elde edecek.