Kocaelili dev firmadan konkordato açıklaması

ROBO Yönetim Kurulu söz konusu konkordato açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

“ROBO olarak Türkiye’de ve Avrupa’da 18 yıldır endüstriyel otomasyon alanında birçok başarılı projeye beraberce imza attık, şirketlerimizi karlı şekilde büyüterek ülke ekonomisine değer kattık. Yaklaşık 500 kişilik çalışma arkadaşımız ile otomotiv sektöründe eş zamanlı ve birbiri ardına ses getiren büyük hacimli projelerimizi tamamlamaya ve yeni proje süreçlerine hazırlanmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetini birinci planda tutan şirketimiz; karlılığın ciddi oranda azaldığı son yıllardaki zorlu ekonomik koşullarda dahi istihdamı artırmaya ve hızla büyümeye devam etmiştir.

NAKİT AKIŞI OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİR

Ülkemizin “milli teknoloji” politikası doğrultusunda yüzde yüz yerli mühendislik gücü ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ROBO; 2023 yılında TOBB’un düzenlemiş olduğu “Türkiye 100 programı” kapsamında Türkiye’nin “En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde tedarikçilerimizin-iş ortaklarımızın-müşterilerimizin yadsınamaz desteği ile 49. sırada yerini almıştır. Son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar, birçok şirket gibi ROBO’yu da maalesef doğrudan etkilemiştir. Özellikle son yıllarda döviz kurunda yaşanan ciddi artış ve belirsizlikler, yüksek enflasyon ve devamındaki yüksek borçlanma faizi ile artan maliyetler, Türk Lirası cinsinden KDV’nin uzun dönem finanse edilmesi zorunluluğu nedeni ile uğranılan maddi zararlar ve son olarak 2023 yılında mevcut hissedar yapımızdaki değişiklik sürecinde yaşananlar nedeniyle maalesef şirketimizin nakit akışı olumsuz etkilenmiştir.

HİÇBİR BORCU YOK

Yaşanan tüm bu olumsuz süreçte halihazırda yürütülen projelerin başarılı ve eksiksiz bir şekilde neticelendirilmesi şirketimizce öncelendirilmiş olup, üstlenilen projelerin fiiliyatta gerçekleşen hak ediş durumu ile uyumlu bir şekilde; başta tedarikçi ve personel ödemeleri olmak üzere, nakit akışı titizlikle yönetilmeye çalışılmıştır. Şirketimizin bugün itibari ile; vergi ve sigorta başta olmak üzere herhangi bir kamu borcu, kredi borcu, personel ödemeleri ve kira dahil temerrüde düşen ve ödenmeyen hiçbir borcu bulunmamaktadır. ROBO, herhangi bir şekilde borca batık durumda değildir. ROBO, deneyimli kadrosu ve modern teknik alt yapısı ile mevcut işlerini sürdürmeye devam ederken, bir yandan da üstleneceği yeni projeler için tüm gücü ile çalışmaktadır.

KONKORDATO TALEBİ

Ancak yürütülen projelerin finansman modeli ve yukarıda zikredilen diğer olumsuz sebepler nedeniyle, bir kısım tedarikçilere borçlarımız bulunmaktadır. Bu borçların zamanında ödenmesi için her zaman azami hassasiyet gösterilmiş olup, üstlenilen projelerin fiiliyatta gerçekleşen hak ediş durumu ile uyumlu bir şekilde tüm tedarikçilerimize eşit şartlarda ödemeler yapılmaya ve hak kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Gelinen süreçte; maalesef yürütülen projelerin finansman modeli ve yüksek faizle birlikte yönetilmesi gittikçe zorlaşan finansman giderleri ve yukarıda izah edilen diğer nedenlerle nakit akışında ortaya çıkan olumsuz durumu daha sağlıklı bir zeminde plana oturtmak ve hak kayıplarının yaşanmasını önlemek için Konkordato talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Şirketimizin başvurusu neticesinde Ticaret Mahkemesi tarafından 09/05/ 2024 tarihi itibariyle 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiştir.

KRİTİK ÖNEM

Şirketimizce geçici mühlet kararının bitimi beklenmeden konkordato komiserleri nezaretinde kısa süre içerisinde nakit akışındaki olumsuz durumun çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. Şirketimizin halihazırdaki nakit akış sorununu aşabilmesi için, uzun yıllardır birlikte çalışarak geçmiş yıllarda değer yarattığımız tedarikçilerimizin-iş ortaklarımızın müşterilerimizin devam eden projeler kapsamındaki bizleri desteklemesi kritik önemi haizdir.

GÜVENİMİZ TAM

Şirketimizce devam eden projelerimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte şirketimize yapılacak olan hak ediş ödemeleri doğrultusunda nakit akışı konusundaki olumsuz durum ortadan kalkacak olup, hiçbir hak kaybına mahal vermeden tedarikçi borçlarımızın ödenebilmesi için, konkordato komiserleri nezaretinde sağlıklı planlama yapılarak gerekli tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Bu süreci titizlikle yürütüp hiçbir hak kaybına mahal vermeden konkordato durumundan değerli tedarikçilerimizin-iş ortaklarımızın-müşterilerimizin destekleri ile kısa süre içerisinde çıkacağımıza ve ticaret hayatımıza güçlenerek devam edeceğimize olan güvenimiz tamdır.”