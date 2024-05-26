- Ekonomi

Ebrar Karakurt'tan Türk Hava Yolları'na uçak tepkisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.

Ebrar Karakurt'tan Türk Hava Yolları'na uçak tepkisi mask

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyona olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı. 

Milletler Ligi maçları nedeniyle seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımımızda yine uçak krizi yaşandı. 13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diyen Ebrar, Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.
# TÜRK, Avrupa, medya, Kadın

26 May 2024 - 15:20 - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
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Vatansever - Sen bir Meclis başkanımısın ki özel uçak istiyorsun.

Sen bir ulaştırma bakanımısın ki müteahhitler özel uçaklarını sana paspas etsinler.

Az daha okuyup bir ulaştırma bakanı bir Meclis başkanı olamadın mı.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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