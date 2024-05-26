Emekliler eylemde: Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce emekli, CHP'nin Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi. Taleplerini dile getiren emekliler, "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.CHP, emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek için "Büyük Emekli Mitingi" düzenliyor. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce emekli ve emekçi katılıyor. Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar atıyor. Mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katılıyor.

Meydanda, katılımcıların ellerindeki "Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim", "Onurlu yaşam hakça paylaşım", "insanca hakça bir yaşam için", "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz" , "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartlar göze çarpıyor.

'HÜKÜMETE KIRMIZI KART GÖSTERECEĞİZ'

Türkiye Emekliler ve EYT'liler Birliği adına 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş konuşma yaptı.Hürkardeş "16,5 milyon emeklinin örgütlenmesi halinde 33 milyon seçmen olarak iktidarı demokratik yollarla indiririz, yeniden bir iktidar kurarız" dedi.

Hürkardeş açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Yolsuzluk ve talanı meşrulaştıran bu iktidar derinleşen krizin mali yükünü ücretlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan çalışanlara ve emeklilere yıkıyor. Biz emeklileri açlık ve yoksulluğa mahkum eden bu iktidara 31 Mart yerel seçimlerinde sarı kart gösterdik.

İleriki yıllarda kırmızı kartımızı göstereceğiz alaşağı edeceğiz. İlerleyen yaşımıza ve sağlık sorunlarımıza rağmen aylarca meydanları mesken tutarak gasp edilen haklarımızı alabilmek için direndik, direnmeye devam ediyoruz.

Emeklilerin örgütlenmesini istemiyorlar. 16,5 milyon emeklinin örgütlenmesi halinde 33 milyon seçmen olarak iktidarı demokratik yollarla indiririz, yeniden bir iktidar kurarız.

Çarşı pazar yangın yeri enflasyona rağmen 10 bin lirayla geçim olur mu? Açlık sınırı 20 bin liraya, yoksulluk sınırı 60 bin liraya dayandı. Buradan saraydakilere sesleniyorum yaşayabilir misiniz? Bugün bu ülkede 60 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırının altına yaşıyor."

ÖZGÜR ÖZEL: EMEKLİ KYK DERDİNDE DEĞİL, KİRASINI ÖDEME DERDİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklamalarda bulundu.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Bu iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. 2024 yılında 1 Ocak’ta verilecek en düşük emekli maaşını 10 bin lira diye belirlediler. İngilizceye, Almancaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına sizleri mahkum edenlere yazıklar olsun.

Almanya'dan emekli Hans Manavgat'a tatil yapmaya geliyor ama emekli Hasan amca Manavgat'ta markete bakkala girmeye korkuyor. Hans’ın yaşadığı hayatı Hasan’dan esirgeyenlere yazıklar olsun. Şimdi diyorlar ki yaz aylarında toplam kapasitesi 65 bin KYK yurdunu emekli misafirhanesi yapacaklarmış. Emekli ‘Açım’ diyor bu ‘Git tatil yap’ diyor. Hiçbiri gidemez çünkü emekliler yurtta kalma derdinde değil kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde. Verdiğiniz maaşla kira versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.

'26 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞINIZ OLACAKTI'

Türkiye'nin dört bir yanına geldim. Size iki şeyden bahsettim. İlki bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani sizinle hiç uğraşmasa bugün 26 bin lira emekli maaşınız olacaktı. 26 bin liradan 10 bin liraya düşürenlerden hesap soracağım.

Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 altın almıyor. Yani her birimizin cebinden her ay 5,5 çeyrek altını alıp çalan kaçan bir düzen var.

Burada emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar ve staj ve çıraklık mağdurları var. Emeklilikte kademe bekleyenler var. SSK kökenliler 7 bin 200 günde emekli olurken 9 bin gün istenen Bağ-Kur'lular var.

Aramızda mavi bereleri ile kahramanca hepimiz için canlarını ortaya koyan emekli astsubaylar var. Astsubaylar emekli olamıyor. Çocuk okuyor, ev kira. Emekli olunca maaş yarıya iniyor. Emekli olamıyor. Yaşı dolduğunda da sefalete sürükleniyor."

Kaynak: SÖZCÜ