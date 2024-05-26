Kandıra'da 18349 m² tarla mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, PİRCELER Mahalle/Köy, 101 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.

Yüzölçümü : 18.349,85 m2

Kıymeti : 3.770.894,18 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/ 2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 13:40

24/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.