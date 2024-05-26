26 May 2024 - 15:30- Ekonomi G:

Kandıra'da 18349 m² tarla mahkemeden satılık

Kandıra'da 18349 m² tarla mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, PİRCELER Mahalle/Köy, 101 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 18.349,85 m2
Kıymeti : 3.770.894,18 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/09/ 2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 13:40

24/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

# karar, ilçe, 2024

26 May 2024 - 15:30 - Ekonomi

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