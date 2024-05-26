“Seçilirsek Sağlam ile görüşeceğiz”

ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI AMA, “VARIZ” DİYOR
Kocaelispor’da Ulaş Yıldız ismi ciddi biçimde ön plan çıkıyor. Çalışmalarını sürdüren, ancak resim adaylığını açıklamayan Yıldız, bu hafta içinde kesin adaylığını açıklamaya karar verdi. Yıldız, ayrı bir listeyle seçime katılmayı planladığını belirterek “İlk olarak Ertuğrul Sağlam ile görüşeceğiz. Biz aday olur ve seçimi kazanırsak, Ertuğrul Sağlam’la masaya oturacağız. Başka teknik adamlarla da görüşüyoruz” dedi. Geçen yılki kongrede Engin Koyun’un bizzat davet etmesi ve “Hikmet hoca ile yola çıkıyoruz” demesine rağmen 24 saat sonra Ertuğrul Sağlam’la anlaşma yapması, tepki çekmişti. Bu arada Abdülkadir Yılmaz ve mevcut yönetimden Veli Başkurt’un da adı geçiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Çenesuyu+körfez - Net olmayana kocamaaaan kulup teslim edilmez
Can Can - Yaşar can mı?
Hep hayatın da soru işareti oldu, işi gücü reklam, geçen başka bir gazetede gördüm. Kocaelispor deplasman masraflarını ben ödedim diye 50 bin TL'lik Özcan pişmaniye üzerinden gönderilmiş bir banka dekontu yayınlamış.
Bak can efendi Herkez aptal bir tek sen akıllı değilsin, Kocaelispor'a yardım yapıyormuş gibi görünüyor öbür taraftan bu yaptığın masrafı vergiden düşüyorsun değil mi?
Yerin dibine batsın senin yardımın, bu zamana kadar da hep böyle yaptın galiba, kalsın kardeş kalsın o parada yetimin, garip gurabanın hakkı var.
Kocaelispor'a destek oluyor gözük, öbür taraftan verdiğin desteği özcan pişmaniye vergisinden düş, çok zekice bir hareket, neymiş Kocaelispor'lu seviyormuş....
Zapo - Ertuğrul devam edilmeli Bursaspor'u şampiyon yapmış biri unutmayalım beyefendi biri çalışkan dürüst biri bence Ertuğrul hocayla devam etmek akilica olur
Taraftar - Böyle haberler Kocaelispor’a zarar veriyor para kaynağını bulan temin eden kişi Büyükşehir belediye başkanı tahir büyük akındır Kocaelispor başkanını ve yönetimini bizzat kendisi seçmelidir çünkü Kocaelisporun ilk önce çözülmesi gereken şey yönetilemiyor olmasıdır para ikinci plandır çok amatörce yönetilen bir Kocaelispor var tahir başkana burdan bilgilendirmek istiyorum Kocaelispor’a daha çok müdahil olman gerekiyor yoksa büyük paralar çöpe gidiyor Kocaelispor da kimin ne yaptığı belli değil…
Emre - Hikmet karaman kocaelispor a hic bir katki saglamaz en sağlam hoca adindan belli Ertuğrul Sağlam başka tanimam
Hassan - Seçilirse göndereceğini söyleme. Bu hocadan çok daha iyisini bul bu hocayı getireceğim diye konuş.
Gercek Körfezli - Teknık Hoca Serdar Topraktepe yardımcısı da Hamza Mutlu olsun takımı uçururlar .
Lütfen Futbol aklı olan bırısı baskan olsun.
Olmayanları goruyoruz.
Milyonlarımız Gitti....
Yeşil Siyah - İnşallah ulaşmı ne karın ağrısı kazanamazsın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.