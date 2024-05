“Seçilirsek Sağlam ile görüşeceğiz”

Can Can - Yaşar can mı?

Hep hayatın da soru işareti oldu, işi gücü reklam, geçen başka bir gazetede gördüm. Kocaelispor deplasman masraflarını ben ödedim diye 50 bin TL'lik Özcan pişmaniye üzerinden gönderilmiş bir banka dekontu yayınlamış.

Bak can efendi Herkez aptal bir tek sen akıllı değilsin, Kocaelispor'a yardım yapıyormuş gibi görünüyor öbür taraftan bu yaptığın masrafı vergiden düşüyorsun değil mi?

Yerin dibine batsın senin yardımın, bu zamana kadar da hep böyle yaptın galiba, kalsın kardeş kalsın o parada yetimin, garip gurabanın hakkı var.

Kocaelispor'a destek oluyor gözük, öbür taraftan verdiğin desteği özcan pişmaniye vergisinden düş, çok zekice bir hareket, neymiş Kocaelispor'lu seviyormuş....