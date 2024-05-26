YİNE KARAMAN DÜELLOSU MU? “Ertuğrul Sağlam kesinlikle gidecek”

ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI AMA, “VARIZ” DİYOR
Kocaelispor’da Ulaş Yıldız ismi ciddi biçimde ön plan çıkıyor. Çalışmalarını sürdüren, ancak resim adaylığını açıklamayan Yıldız, bu hafta içinde kesin adaylığını açıklamaya karar verdi. Yıldız, ayrı bir listeyle seçime katılmayı planladığını belirterek “Ertuğrul Sağlam kesinlikle gidecek. Biz aday olur ve seçimi kazanırsak, Ertuğrul Sağlam’ı hemen göndereceğiz. Önemli isimlerle temas halindeyiz” dedi.
SERDAR TOPRAKTEPE YOK, HİKMET KARAMAN OLABİLİR
Geçen yılki kongrede Engin Koyun’un bizzat davet etmesi ve “Hikmet hoca ile yola çıkıyoruz” demesine rağmen 24 saat sonra Ertuğrul Sağlam’la anlaşma yapması, tepki çekmişti. Ulaş Yıldız’ın da Serdar Topraktepe’ye teklif götüreceği, Hikmet Karaman ile de temas kuracağı iddia ediliyor. Bu arada Abdülkadir Yılmaz ve mevcut yönetimden Veli Başkurt’un da listede adı geçiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeşil Siyah - İnşallah ulaşmı ne karın ağrısı kazanamazsın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.