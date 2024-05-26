YİNE KARAMAN DÜELLOSU MU? “Ertuğrul Sağlam kesinlikle gidecek”

ADAYLIĞINI AÇIKLAMADI AMA, “VARIZ” DİYOR

Kocaelispor’da Ulaş Yıldız ismi ciddi biçimde ön plan çıkıyor. Çalışmalarını sürdüren, ancak resim adaylığını açıklamayan Yıldız, bu hafta içinde kesin adaylığını açıklamaya karar verdi. Yıldız, ayrı bir listeyle seçime katılmayı planladığını belirterek “Ertuğrul Sağlam kesinlikle gidecek. Biz aday olur ve seçimi kazanırsak, Ertuğrul Sağlam’ı hemen göndereceğiz. Önemli isimlerle temas halindeyiz” dedi.

SERDAR TOPRAKTEPE YOK, HİKMET KARAMAN OLABİLİR

Geçen yılki kongrede Engin Koyun’un bizzat davet etmesi ve “Hikmet hoca ile yola çıkıyoruz” demesine rağmen 24 saat sonra Ertuğrul Sağlam’la anlaşma yapması, tepki çekmişti. Ulaş Yıldız’ın da Serdar Topraktepe’ye teklif götüreceği, Hikmet Karaman ile de temas kuracağı iddia ediliyor. Bu arada Abdülkadir Yılmaz ve mevcut yönetimden Veli Başkurt’un da listede adı geçiyor.