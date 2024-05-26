Derince Yavuzspor’da Elmaser yeniden başkan

GENEL KURULA, 104 ÜYENİN 45’İ KATILDI…
Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig’in en zorlu grubunda, iyi mücadele etmesine rağmen şampiyonluğu şanssız bir şekilde kaçıran Derince Yavuzspor’da yeni yönetim belli oldu. Yavuzspor Tesisleri’nde gerçekleşen olağan genel kurula tek listeyle giren Volkan Elmaser, 17 kişilik ekibi ile güven tazeledi. 104 üyesi bulunan mavi beyazlılarda 45 üye genel kurula katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını ise Cebrail Aydın yaptı.
“MAHALLEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ…”
Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşen kongre sonrası konuşan Elmaser “Mahallemizin ve Derincemizin güzide kulüplerinden Yavuzspor’da bir kez daha başkanlık yapacağım için çok mutluyum. Geçen sezon A takım olarak şanssız bir yıl geçirdik. Hedefimiz bu yıl da iyi mücadele ve üst lig. Ancak alt yapımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Bizleri ayakta tutacak olan onlardır. Bu anlamda çok güvendiğimiz arkadaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Genel kurulumuzun kulübümüze hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
YÖNETİM KURULU
-ASİL-
Volkan Elmaser (Bşk.)
Raşit Erdinç
Levent Köse
Şakir Tüylüoğlu
Erdinç Özkan
Haluk Giyim
Serkan Eşsiz
Ümit Öcal
Dursun Ordukaya
Buğra Süleymanoğlu
Kemal Bayraktar
Metin Alemdar
Hıdır Aydın
Ahmet Eke
Şaban Erenoğlu
Davut Keskin
Osman Çakır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.