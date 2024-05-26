Derince Yavuzspor’da Elmaser yeniden başkan

GENEL KURULA, 104 ÜYENİN 45’İ KATILDI…

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig’in en zorlu grubunda, iyi mücadele etmesine rağmen şampiyonluğu şanssız bir şekilde kaçıran Derince Yavuzspor’da yeni yönetim belli oldu. Yavuzspor Tesisleri’nde gerçekleşen olağan genel kurula tek listeyle giren Volkan Elmaser, 17 kişilik ekibi ile güven tazeledi. 104 üyesi bulunan mavi beyazlılarda 45 üye genel kurula katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını ise Cebrail Aydın yaptı.

“MAHALLEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ…”

Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşen kongre sonrası konuşan Elmaser “Mahallemizin ve Derincemizin güzide kulüplerinden Yavuzspor’da bir kez daha başkanlık yapacağım için çok mutluyum. Geçen sezon A takım olarak şanssız bir yıl geçirdik. Hedefimiz bu yıl da iyi mücadele ve üst lig. Ancak alt yapımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Bizleri ayakta tutacak olan onlardır. Bu anlamda çok güvendiğimiz arkadaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Genel kurulumuzun kulübümüze hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

YÖNETİM KURULU

-ASİL-

Volkan Elmaser (Bşk.)

Raşit Erdinç

Levent Köse

Şakir Tüylüoğlu

Erdinç Özkan

Haluk Giyim

Serkan Eşsiz

Ümit Öcal

Dursun Ordukaya

Buğra Süleymanoğlu

Kemal Bayraktar

Metin Alemdar

Hıdır Aydın

Ahmet Eke

Şaban Erenoğlu

Davut Keskin

Osman Çakır