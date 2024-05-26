Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı: "Takımlar küme düşmesin"

Süper Lig'de sezonun son haftası bugün tamamlanıyor ve şampiyonluk ile küme düşen takımlar netleşiyor.

Son maçlar öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den futbol kulüplerini yakından ilgilendiren önemli bir çağrı geldi.

Bahçeli, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilerinin hala devam ettiğini belirterek, "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı, Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin" dedi.

Bunun yanı sıra, Bahçeli'nin daha önce "gönül verdiğini" ifade ettiği Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşti.

Bahçeli, daha önce yaptığı bir açıklamada da "Karagümrük'ün kümeden düşmesine rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. O aynı zamanda futbolun gümrüğüdür" demişti.

Bahçeli, deprem felaketinden sonra Beşiktaş taraftarının "hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Süper Lig'de son hafta maçları öncesinde, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'un küme düşmesi kesinleşti. Bir alt lige düşecek son takım, pazar akşamı oynanacak maçlarla belli olacak.