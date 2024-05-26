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3 çocuk babası kalbine yenildi

İzmit Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden kasap Sedat Önder (55) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

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3 çocuk babası kalbine yenildi mask

İzmit Kadıköy Mahallesi Bahri Çakır Sokak adresinde ikamet eden kasap Sedat Önder (55) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sedat Önder’in cenazesi Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
# çocuk

26 May 2024 - 16:21 - Asayiş

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