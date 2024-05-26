İzmit Belediyesi 43 bin fideyi vatandaşlara dağıttı

Üretici dostu İzmit Belediyesi, üreticilere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak gönderilen 43 bin adet fideyi vatandaşlara dağıttı.
DOMATES, BİBER VE PATLICAN FİDESİ DAĞITILDI
İzmit Belediyesi yöneticileri ve meclis üyelerinin de katıldığı dağıtım programında vatandaşlara 2 cins biber, domates ve patlıcan fidesi dağıtıldı. Vatandaşlar yapılan fide dağıtımında duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.