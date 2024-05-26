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İzmit Belediyesi 43 bin fideyi vatandaşlara dağıttı

İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınmayı kent geneline yayabilmek amacıyla farklı noktalarda 43 bin adet fide dağıttı

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İzmit Belediyesi 43 bin fideyi vatandaşlara dağıttı
İzmit Belediyesi 43 bin fideyi vatandaşlara dağıttı
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Üretici dostu İzmit Belediyesi, üreticilere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak gönderilen 43 bin adet fideyi vatandaşlara dağıttı. 

DOMATES, BİBER VE PATLICAN FİDESİ DAĞITILDI

İzmit Belediyesi yöneticileri ve meclis üyelerinin de katıldığı dağıtım programında vatandaşlara 2 cins biber, domates ve patlıcan fidesi dağıtıldı. Vatandaşlar yapılan fide dağıtımında duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
# Meclis

26 May 2024 - 16:28 - Gündem

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