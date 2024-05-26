Sertif Gökçe Coca Cola ürünlerinin satışını yasakladı

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Türkiye'de başlatılan İsrail menşeili ürün boykotları kapsamında, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'den yeni bir adım geldi. Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Derince'de, Gökçe, Coca Cola ürünlerinin belediyeye bağlı Yelken A.Ş.'nin kafe ve restoranlarında satışının durdurulması talimatını verdi. Başkan Gökçe, yaptığı açıklamada, belediyenin ve iştirak şirketlerinin toplumsal hassasiyetlere ve vatandaşların beklentilerine uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gökçe, "Belediyemiz, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak kararlar alıyor ve uyguluyor. Coca Cola ürünlerinin satışının durdurulması da bu anlayışımızın bir parçasıdır," dedi.