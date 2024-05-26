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Sertif Gökçe Coca Cola ürünlerinin satışını yasakladı

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Türkiye'de başlatılan boykot kapsamında, belediyeye bağlı Yelken A.Ş.'nin kafe ve restoranlarında Coca Cola ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

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Sertif Gökçe Coca Cola ürünlerinin satışını yasakladı mask

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı  Türkiye'de başlatılan İsrail menşeili ürün boykotları kapsamında, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'den yeni bir adım geldi. Yerel seçimlerde  AKP'den CHP'ye geçen Derince'de, Gökçe, Coca Cola ürünlerinin belediyeye bağlı Yelken A.Ş.'nin kafe ve restoranlarında satışının durdurulması talimatını verdi. Başkan Gökçe, yaptığı açıklamada, belediyenin ve iştirak şirketlerinin toplumsal hassasiyetlere ve vatandaşların beklentilerine uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gökçe, "Belediyemiz, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak kararlar alıyor ve uyguluyor. Coca Cola ürünlerinin satışının durdurulması da bu anlayışımızın bir parçasıdır," dedi.
# türkiye, chp, yeni, AKP

26 May 2024 - 17:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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