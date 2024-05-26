İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Türkiye'de başlatılan İsrail menşeili ürün boykotları kapsamında, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'den yeni bir adım geldi. Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Derince'de, Gökçe, Coca Cola ürünlerinin belediyeye bağlı Yelken A.Ş.'nin kafe ve restoranlarında satışının durdurulması talimatını verdi. Başkan Gökçe, yaptığı açıklamada, belediyenin ve iştirak şirketlerinin toplumsal hassasiyetlere ve vatandaşların beklentilerine uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gökçe, "Belediyemiz, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak kararlar alıyor ve uyguluyor. Coca Cola ürünlerinin satışının durdurulması da bu anlayışımızın bir parçasıdır," dedi.
- Siyaset
Sertif Gökçe Coca Cola ürünlerinin satışını yasakladı
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Türkiye'de başlatılan boykot kapsamında, belediyeye bağlı Yelken A.Ş.'nin kafe ve restoranlarında Coca Cola ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.