Tarih verildi: Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de katıldığı programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapması planlanan ziyarete ilişkin tarih verdi.
"Bundan sonraki dönemde de diyalog zeminin süreceğini tahmin ediyorum" diyen AKP'li Güler, şu ifadeleri kullandı:
"31 Mayıs-1 ve 2 Haziran arası kampımız var. Zannediyorum ki o kamptan sonraki haftalarda olur. Henüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var ona göre denk getirilecektir. Tahmin ediyorum, Haziran'ın ilk haftalarında değerlendirileceğine düşünüyorum."
8 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlamıştı.
Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.
Kaynak: Birgün
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.