Senarist Akın Aksu Kocaeli Üniversitesi'ne konuk oldu

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, felsefe, edebiyat öğrencileri ve sinema kulüpleriyle buluşan Aksu, sinema ile edebiyat ilişkisi üzerine konuşma yaptı.

Dr. Hande Dirim'in yönetimini üstlendiği etkinlikte Aksu, "Kuru Otlar Üstüne" filminin senaryo çalışmasının başlama aşamasında yazdığı metni Nuri Bilge Ceylan'ın okuması ve özellikle finaldeki iç sesten etkilenmesi üzerine kararın verildiğini anlattı.

Aksu, "Kuru Otlar Üstüne"nin kendi notlarından kurguladığı metnin ismi olduğunu belirterek, "Ahlat Ağacı'nda olduğu gibi bu senaryoda da yazdığım metnin adının ve büyük bölümünün senaryoda kullanılması beni memnun etti." dedi.

Edebiyat sinema ayrımına ilişkin, hikaye ve senaryonun birbirine hiç benzemeyen farklı türler olduğuna işaret eden Aksu, metnin basılarak kitaplaştırılması konusunda sorulan soruya, "Böyle bir şey mümkün değil, bu metin basılmayacak. Çünkü metni senaryo öncesi sözleşme ile yönetmene teslim ederim." cevabını verdi.

Senaryo çalışma süreci üzerine de görüşlerini açıklayan Aksu, "Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan ile senaryo çalışmak çok doyurucuydu. Ben çevremdeki yönetmen ve senaristlere de birlikte çalışmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

- “Duyarlı yanım Nuray'ı ama kayıtsız yanım Samet'i olumlar”

Akın Aksu, Samet ve Nuray karakterinin politik tartışması, yoğun diyaloglar ve yan karakterler üzerine sorulan bir soruya verdiği cevapta ise şu bilgileri paylaştı:

"Diyalogların yoğunluğu konusundaki eleştirenlere hak veriyorum. O dünyaya yakın olduğum için haliyle diyalog yükü bende. Bu sinematografiyi zayıflatan bir durum ise benden kaynaklıdır. Samet ile Nuray arasındaki ayrım büyük bir keşif değil, liberal ve sosyalist görüşler 150 yıldır çatışır ve bu benim çok ilgimi çeker. Duyarlı yanım Nuray'ı ama kayıtsız yanım Samet'i olumlar. Fikirlerle karmaşık bir ilişkim oldu, bir fikri benimseyip kaygıdan kurtulmak ve doğruculuk yapmak, ahlak üretmek benim için kolay ve uygun görünen bir durum değil."

Öğrencilere gözlem, düşünmek ve yazmak konusunda sadeliği ve samimiyeti öneren Aksoy, "Kendini ve yaşamı anladığından emin olmak büyük bir yanılgıdır, kesinlik, çok bilmişlik bir yazarın ve senaristin uzak durması gereken bir tuzaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Batı Dilleri Bölümü'nün ortak düzenlediği programın ilk konuğu yönetmen Zeki Demirkubuz olmuştu.