Cedit mağdurları isyanda! Kira yardımlarının artmasını istiyor

İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerinden ayrılarak kiraya çıkan vatandaşlar, İzmit Cumhuriyet Parkı’nda bir araya gelerek aldıkları 3 bin 750 TL’lik kira yardımının arttırılması için yetkililere seslendi. Muhtar Nabi Keskin’in de katıldığı toplantıda projenin yavaş ilerlediğini söyleyerek sitem eden mahalle sakinleri, maddi manevi yıprandıklarını dile getirdi. Yaşadıkları sorunları anlatan hak sahibi Recep Demirhan, “Evlerin teslimatı 2024’ün başı dendi, ortası dendi ama şu andaki hıza göre 2027 gözüküyor, görünen o. Bir diğer konuda bize vaat edilen bir şey vardı, sizlerin, hepimizin ödemeleri belli, kaç para ödeyeceğimizi bile imza attık. Şimdi onu unutturup, bu enflasyon farkını, aynı zamanda rayiç artışları bize bildirip, bizden fahiş bir rakam almanın hazırlıklarını yapıyorlar. Evler verilse bile şimdi buradaki arkadaşlar 40-50 bin lira verebilecek durumda mı? Değil. Yani bu evleri size vereceğiz ama siz oturamayacaksınız, ödeyemeyeceksiniz o duruma geliyor iş” dedi.

İNSANLAR EVİNİ BEKLERKEN TABUTA GİRDİ

Demirhan, “Biz ve arkadaşlarımın hepsi devlete güvendik, imza attık bilhassa da yerel yönetimlere güvendik, Büyükşehir Belediyesi’ne yöneldik ve mahallemizin büyüklerine güvendik, imza attık. Yani sonuçta şu anda herkes bir mağduriyetin içinde. Arkadaşlarımızla bunu dile getirmek için buraya toplandık.” dedi. Hak sahiplerinden Ali Osman Bağlan ise Sepetçi TOKİ Konutları’nı örnek göstererek “Sepetçi’de TOKİ’nin konutları yapıldı, Sekbanlı’da. Onlar kaç paraya imza attı? 150 liraya atıyorum örnek, aynı 150 lira ödüyorlar, bin 700 liraya ev sahibi oluyorlar, taksitleri çıktı. Niye onlara zam yok da bize var? Sorun buradan kaynaklanıyor” dedi. Bazı mahalle sakinlerinin evine kavuşamadan öldüğünü söyleyen bir diğer hak sahibi Emel Cezayir ise, “Bizler projenin yavaş ilerlemesi ve 3 bin 750 liralık kira yardımı azlığı nedeniyle mağduruz. Kaç kişi evini beklerken öldü. İnsanlar evini beklerken vallahi tabuta girdi. Yeter artık” şeklinde konuştu.