Kocaeli Kongre Merkezi’nde 24 Mayıs'ta ziyarete açılan, bilişim uzmanları, akademisyenler, meslek kuruluşları ve öğrencileri bir araya getiren fuarda, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ele alındı. Fuarı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, stantları gezerek firmalardan bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu'na, ziyaretinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş eşlik etti.
26 May 2024 - 19:21- Teknoloji Güncelleme:
Kocaeli Bilişim Fuarı sona erdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirliğinde kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, 100 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.