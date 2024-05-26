Kocaeli Aydınlar Ocağı Atatürk'ün Türk Tarihi tezini konuştu

Katılımcılar arasında Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanlarından SMMM Ahsen Okyar, Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer, Kocaeli SAĞLIKÇA Derneği Başkanı Adem Yaman ve eşi Neziha Yaman, TÜSŞAD Başkanı Dilek Dila Mert, TÜSŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Söğüt, Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Çankırılılar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çalım, Kocaeli Dostluk Klübü Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Yavuz, Kocaeli Tokatlılar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Önal, Prof.Dr. Serdar Filiz, Salih Işık, İdris Türkten, Diş Hekimi Ömer Erdal, Mustafa Görgün, Hikmet Baltacı, ile Kocaeli Aydınlar Ocağı yöneticileri ve üyeleri katıldılar.

KÖKLERİNİZLE SAĞLAM BAĞLAR KURMAK ZORUNDASINIZ

Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fatih Kürşad Atalay’ın sunuculuğunu yaptığı konferans, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal konuşmasına önceki gün vefat eden ve Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın da üyesi olan Uğraş Çiftçi’ye rahmet dileyerek başladı. Uysal, Osman Gazi’nin Şeyh Edebali’ye anlattığı rüyada geçen dalları dünyayı saran ağaç metaforunu vererek, amaçlarının tıpkı o dalları dünyayı saran ağaç gibi global bir vizyona erişmek olduğunu; siber güvenlik, karikatür ve mizah, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji, şehrin yeniden inşası gibi konularla bu vizyona erişmeye amaçladıklarını ifade etti. Uysal sözlerini “ancak, dallarınızın dünyayı sarması için köklerinizle sağlam bağlar kurmak zorundasınız, biz de köklerimizle bağlarımızı sağlam kurmak adına özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk ve Cumhuriyet konulu konferans serimizi bu konferansla devam ettiriyoruz” diyerek noktaladı.

İSTİKLAL MÜCADELESİNİN NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

Uysal’dan kürsüyü devralan Doç.Dr. Esma Torun Çelik, Atatürk’ün ve çağdaşlarının fikir dünyalarının dönemin şartlarında meydana gelen olaylarla nasıl yoğrulduğunu, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan vb. gibi devletlerin birer birer Osmanlı Devleti’ne karşı isyan edip bağımsızlıklarını ilan etmelerinin Atatürk ve çağdaşlarında Türk milliyetçiliği fikrini nasıl uyandırdığını, yine üç kıtada farklı ülkelerde görev yapan Atatürk ve emsali genç subayların milliyetçilik anlayışlarının nasıl pekiştiğini ve nasıl realist bir zemine oturduğunu anlattı. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi Türkçülük düşüncesinin kanaat önderlerinin Atatürk ve çağdaşlarını nasıl etkilediğini anlattı. Doç.Dr. Esma Torun Çelik ayrıca Türk İstiklal mücadelesinin başlangıcı, Atatürk’ü bu mücadelenin lideri konumuna getiren subjektif koşulları, Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün Türk tarihi ve Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları özellikle de Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’unu kurmasının yanı sıra Ankara Üniversitesi’nde Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşunu anlattı.

ÇİFÇİ'NİN CENAZESİNE KATILDILAR

Konferanstan sonra soru cevap faslına geçildi. Doç.Dr. Esma Torun Çelik, katılımcıların sorularını cevapladı. Soru cevap faslından sonra, Kocaeli Aydınlar Ocağı tarafından günün hatırası olarak hazırlanan plaketin sunumuna geçildi. Plaketi, Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kocaeli Tokatlılar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gökhan Önal takdim etti. Plaket töreninin ardından fotoğraf çekimi yapıldı ve katılımcılar bir süre daha sohbet ettikten sonra programı sona erdirip merhum Uğraş Çiftçi’nin cenaze namazına katıldılar.

Kaynak: Bülten