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Kocaeli’deki otomotiv fabrikası çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren otomotiv firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki otomotiv fabrikası çok sayıda personel alacak mask
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İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Happıness Tech Otomotiv bünyesinde istihdam etmek üzere yaş fark etmeksizin en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 30 erkek Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşları başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# istihdam

26 May 2024 - 19:47 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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