Erdoğan: Dövizde karamsar senaryolar gerçekleşmedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurul toplantısında konuştu.

Küresel ekonomi 4-5 yıldır oldukça fırtınalı sularda seyrediyor. Covid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılar, bölgemizdeki çatışmalarla birlikte daha da çetrefilleşti.

Navlun fiyatlarından ticaret kısıtlamalarına, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmadan diğer belirsizliklere, birçok meydan okuma ile karşı karşıya kaldık.

Tüm dünya gibi bizim de ana sıkıntı kaynağımız enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı kaydettik.

Ekonomide yol haritamız, Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, mahalli idareler seçimlerine ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz.

KARAMSAR SENARYOLAR GERÇEKLEŞMEDİ

Vatandaşlarımızın vaat yağmuruna tutulduğu 31 Mart öncesinde seçim ekonomisi uygulamalarına tevessül etmedik. Başkaları gibi, kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini riske atmadık.

Aralarında güya ekonomistlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin, profesörlerin de olduğu bir kesim, 31 Mart öncesi bir furya başlatmıştı. Her seçim öncesi yaptıkları gibi yine döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. 1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak böyle fırlayacak diye akla ziyan bir sürü senaryo yazdılar. Hatta insanları dolar, Euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Peki ne oldu? Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında ilerlemeye devam etti.

ENFLASYONUN DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ

Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz.

Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz.

Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerindeki kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz.

Rekabetçiliği sadece döviz kuru üzerinden okuma yanlışına düşmeden, bu konuda atılabilecek ilave adımlar konusunda sizle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz.

Kaynak: Sözcü